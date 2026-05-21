Barbershops als Keimschleudern: Probleme mit Hygiene weiten sich aus

Trendige Barbershops boomen – doch für manche Kunden endet der Besuch nicht mit einem guten Schnitt, sondern beim Hautarzt.

Barbershops erfreuen sich wachsender Beliebtheit – doch der Trend hat offenbar auch eine unerwünschte Kehrseite: Hautärzte verzeichnen zunehmend Patienten, die nach einem Friseur- oder Barberbesuch mit Infektionen oder starken Hautreizungen in die Praxis kommen. Laut einem Bericht des ORF sorgen juckende Rötungen, schmerzhafte Abszesse und sogar kahle Stellen für volle Wartezimmer bei Dermatologen.

„Tatsächlich beklagen immer mehr Kunden Hautirritationen nach Besuchen in Barbershops“, sagt der Sprecher der dermatologischen Fachgruppe der Ärztekammer Oberösterreich, Alex Jakob Kilbertus. Als mögliche Ursache gilt unzureichende Hygiene bei Rasierern, Klingen oder anderen Geräten: Werden diese nicht sorgfältig gereinigt, können Pilze und Bakterien von Kunde zu Kunde weitergegeben werden. Kleine Hautverletzungen, wie sie bei Rasuren häufig entstehen, gelten dabei als besonders riskante Eintrittspforte für Erreger.

Empfindlichere Haut

Dennoch warnen Fachleute davor, alle Barbershops pauschal zu verurteilen. Belastbare Zahlen oder systematische Untersuchungen für Oberösterreich liegen derzeit nicht vor, und viele Betriebe hielten sich nachweislich an strenge Hygienestandards.

Dermatologe Johannes Neuhofer verweist zudem auf einen weiteren Faktor: Die Haut werde generell empfindlicher – möglicherweise bedingt durch aggressive Inhaltsstoffe in bestimmten Pflege- und Haarprodukten, die die Hautbarriere zusätzlich schwächen und sie anfälliger für Reizungen machen.

Wer einen Barbershop oder Friseursalon aufsucht, sollte daher bewusst auf Sauberkeit achten: Frische Handtücher, desinfizierte Werkzeuge und ein gepflegter Arbeitsbereich sind verlässliche Hinweiszeichen auf einen hygienisch arbeitenden Betrieb.

Halten Hautprobleme nach einem solchen Besuch länger an, empfehlen die Experten, ohne Verzögerung ärztlichen Rat einzuholen.