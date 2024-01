Basketballtrainer Dejan Milojevic stirbt nach Herzinfarkt

Die Basketballwelt ist in Trauer: Dejan Milojevic, der bei den Golden State Warriors als Assistenztrainer tätig war, ist unerwartet an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Der 46-jährige Serbe war ein angesehener Akteur in der NBA und der internationalen Basketballszene.

Ein Schock ereilte das NBA-Team der Golden State Warriors während ihres Teamabendessens in Salt Lake City. Dejan Milojevic, der als Assistenztrainer fungierte, erlitt einen plötzlichen Herzinfarkt. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung und Einlieferung in ein Krankenhaus konnte Milojevic nicht gerettet werden und verstarb am darauffolgenden Tag.

Großer Verlust

Die Warriors waren in der Stadt, um gegen die Utah Jazz anzutreten. Doch anstatt sich auf das bevorstehende Spiel zu konzentrieren, mussten sie den plötzlichen Verlust ihres geliebten Trainers verarbeiten. Das Spiel wurde von der Liga daraufhin abgesagt, einen Tag später veröffentlichte sein Team die schreckliche Todes-Nachricht, dass der Assistenztrainer gestorben sei.

„Wir sind am Boden zerstört von Dejans plötzlichem Tod“, äußerte sich der Cheftrainer der Warriors, Steve Kerr. „Dejan war einer der positivsten und tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Wir empfinden tiefes Beileid für seine Frau Natasa und seine Kinder Nikola und Masa. Sein Verlust ist nicht mit Worten zu beschreiben.“

Ehemaliger serbischer Nationalspieler

Milojevic, der erst 2021 dem Trainerstab von Kerr beigetreten war, hatte eine beeindruckende 15-jährige Profikarriere hinter sich. Milojevic spielte selbst lange Zeit aktiv Basketball, unter anderem in Serbien, Spanien, Montenegro und der Türkei. Danach war er als Trainer erfolgreich und holte Titel für Montenegro und Serbien. Seit 2021 war er Co-Trainer bei den Golden State Warriors. Seine Fähigkeiten und sein Engagement machten ihn zu einer angesehenen und sehr beliebten Figur in der NBA und in der internationalen Basketball-Gemeinschaft.

Die Basketballwelt hat einen großen Verlust erlitten. Dejan Milojevic war mehr als nur ein Trainer – er war ein Vorbild, ein Mentor und ein Freund. Seine Leidenschaft und sein Engagement für den Sport haben unzählige Spieler inspiriert und werden in Erinnerung bleiben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und den Golden State Warriors in dieser schwierigen Zeit.