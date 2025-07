Bauch Beine Po“-Star bestohlen: Shirin David flüchtet aus Berliner Studios

Shirin David kann seit ihrem erfolgreichen Song „Bauch Beine Po“ keine Pilatesstudios in Berlin mehr besuchen. Die Rapperin erklärte dies kürzlich auf Instagram, als ein Fan wissen wollte, ob sie noch immer Pilates praktiziere.

Die 30-jährige Musikerin bestätigte zwar ihre anhaltende Leidenschaft für die Sportart, enthüllte jedoch gleichzeitig die problematischen Folgen ihrer Bekanntheit: In einem Berliner Studio wurde sie bestohlen, in einem anderen heimlich fotografiert. Diese Erfahrungen haben ihr Sicherheitsgefühl so stark beeinträchtigt, dass sie Pilates mittlerweile ausschließlich in ihren privaten Räumlichkeiten auf der Matte ausübt.

Erfolgreiche Karriere

Mit über 6,6 Millionen Instagram-Followern zählt Shirin David zu den einflussreichsten deutschen Künstlerinnen. Ihre Dominanz in den Charts geht einher mit erfolgreichen Geschäftszweigen wie ihrer Hautpflegeserie, die aktuell den Handel erobert. Doch der Ruhm bringt auch Nachteile mit sich, wie sie jüngst in sozialen Medien schilderte.

Die unter ihrem bürgerlichen Namen Barbara Shirin Davidavicius bekannte Künstlerin startete ihre Karriere mit 19 Jahren auf YouTube. Mit ihrer ersten Single „Orbit“ erreichte sie 2020 sofort die Spitzenposition der deutschen Hitliste. Seit 2021 vertreibt sie ihre eigene Eistee-Marke DirTea, während ihre Kosmetikserie Shirin Beauty im Frühjahr 2025 in verschiedenen Geschäften eingeführt wurde.

Besonders mit ihrem Song „Bauch Beine Po“ feierte die Rapperin kürzlich einen enormen Erfolg. Der Track wurde im Juli 2024 veröffentlicht und von der deutschen Marktforschung GfK offiziell zum Sommerhit des Jahres gekürt. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich erreichte der Song Platz eins der Charts und wurde über 30 Millionen Mal gestreamt. Mit diesem Erfolg stellte David einen bemerkenswerten Rekord auf: Sie ist nun die erfolgreichste weibliche Solo-Künstlerin in Deutschland mit insgesamt sieben Nummer-eins-Hits.

Die enge Verbindung zu Fitness und Lifestyle zeigte sich auch in ihrer Marketingstrategie: Zur Veröffentlichung von „Bauch Beine Po“ organisierte sie gemeinsam mit einer Fitnessstudio-Kette eine exklusive Verlosung, bei der Fans die Chance auf ein gemeinsames Training mit dem Star erhielten – eine Aktion, die ihre Popularität im Fitnessbereich weiter steigerte.

Netflix-Dokumentation

Für dieses Jahr ist eine Netflix-Dokumentation über die Künstlerin angekündigt, die exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Neben Aufnahmen von ihrer Konzerttournee werden auch familiäre Aspekte beleuchtet.

Während die Rapperin beruflich enorm erfolgreich ist und mit ihrem Unternehmensnetzwerk beachtliche Umsätze generiert, leidet sie im Privatleben häufig unter den Konsequenzen ihrer Bekanntheit.