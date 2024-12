Belgrad: Schüsse und Verfolgungsjagd mitten in der Stadt!

In Belgrad ereignete sich ein aufregender Zwischenfall, der zu einem größeren Polizeieinsatz führte. Auf dem Bulevar kralja Aleksandra wurden Schüsse abgefeuert, als die Behörden versuchten, einen flüchtigen Autofahrer zu stellen.

Der Vorfall begann mit einer spektakulären Verfolgungsjagd, die über den Bulevar kralja Aleksandra führte. Die Polizei verfolgte einen Mann in einem roten Skoda, der versuchte, den Beamten durch riskantes Fahren im Gegenverkehr zu entkommen. Diese Verfolgungsjagd gipfelte in einer Blockade an der Kreuzung zur Batutova-Straße.

Laut dem serbischen Nachrichtenportal „Blic“ konnten Polizisten in schwarzen Fahrzeugen mit der markanten UKP-Kennzeichnung auf ihren Uniformen den Fahrer letztlich stellen. Sie stoppten den Wagen, indem sie ihn an der Kreuzung mit ihren Autos umzingelten.

Festnahme

Augenzeugen berichteten, dass der Fahrer nach dem Anhalten des Fahrzeugs die Tür seines Wagens öffnete. In diesem kritischen Moment griff die Polizei ein, zog ihn aus dem Fahrzeug und brachte ihn zu Boden. Während dieses Vorgangs waren drei Schüsse zu hören, die von den anwesenden Zeugen ebenfalls bestätigt wurden.

Einer der beteiligten Männer wurde bei dem Vorfall verletzt, woraufhin sofort medizinische Hilfe durch Rettungskräfte geleistet wurde. Die Umstände, die zur Verfolgung und den Schüssen führten, sind bisher nicht vollständig geklärt, und weitere Ermittlungen sind noch im Gange.