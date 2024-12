Pizza-Lieferantin sticht 14 Mal auf Schwangere ein

14-jährige Skylar stirbt an einem anaphylaktischen Schock nach einem Restaurantbesuch in Rom. Ungeklärte Umstände der Verunreinigung.

Was als harmlose Essensbestellung begann, endete in einem blutigen Streit mit der 35-jährigen Lieferantin.

Tödliche Pizza? Frau stirbt nach Restaurantbesuch

Eine Frau stirbt in Süditalien mutmaßlich an einer Lebensmittelvergiftung nach einem Restaurantbesuch. Ihr Ehemann ist in kritischem Zustand.