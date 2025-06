Beliebter Urlaubsort verbannt Alkohol komplett!

Seit Mitte April gilt in Limone sul Garda, einer Gemeinde am Gardasee, ein strenges Alkoholverbot für öffentliche Bereiche. Die bei Touristen beliebte Ortschaft untersagt den Konsum alkoholischer Getränke auf Straßen, in Parks, auf Plätzen und in allen anderen öffentlich zugänglichen Zonen.

Wer gegen diese bis zum 1. November geltende Regelung verstößt, muss mit Bußgeldern zwischen 25 und 500 Euro rechnen.

Bürgermeister Franceschino Risatti begründet die Entscheidung mit den wachsenden Herausforderungen durch den Besucherandrang während der Hauptsaison. Die steigende Zahl an Gästen habe „zu einer spürbaren Belastung des öffentlichen Raumes geführt“. Mit der Verordnung reagiere man auf wiederkehrende Probleme wie Lärmbelästigung, achtlos weggeworfene Flaschen und Dosen sowie Störungen der öffentlichen Ruhe.

Strenge Auflagen

Die Regelung sieht vor, dass Restaurants, Geschäfte und Verkaufsstände alkoholische Getränke zum Mitnehmen nur in versiegelten oder fest verschlossenen Behältnissen abgeben dürfen. Diese sind ausschließlich für den Verzehr in Privatunterkünften oder Hotels bestimmt. Ausnahmen werden lediglich für Veranstaltungen mit ausdrücklicher Genehmigung der Gemeinde gemacht.

Ortspolizei und weitere zuständige Behörden kontrollieren die Einhaltung der Verordnung.

