Beliebtes Urlaubsland verhängt im August neue Urlaubsverbote!

In italienischen Urlaubsorten greifen die Behörden zunehmend zu Verboten, um die negativen Auswirkungen des Massentourismus einzudämmen. Während Italien weiterhin Besucher willkommen heißt, appelliert Tourismusministerin Daniela Santance an deren Verantwortungsbewusstsein: Wer sich vorab über lokale Regelungen informiert, vermeidet nicht nur Strafen, sondern trägt auch zum Erhalt der landestypischen Schönheit bei.

Nächtliche Ausgangssperre

Besonders in touristischen Hochburgen wurden zuletzt ungewöhnliche Maßnahmen eingeführt. In Praia a Mare in Kalabrien gilt seit kurzem eine nächtliche Ausgangssperre für Kinder unter 14 Jahren. Ab 00:30 Uhr müssen sie zu Hause sein – eine Regelung, die bis Ende September in Kraft bleibt. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken wegen des nächtlichen Gebrauchs von E-Scootern und anderen Elektrofahrzeugen.

Bei Verstößen werden Aufsichtspersonen mit 250 Euro zur Kasse gebeten. In seiner Verordnung führt der Bürgermeister aus: „Nachts sind sie nicht nur anfällig für Verkehrsunfälle oder körperliche Übergriffe, sondern auch besonders gefährdet, Straftaten wie Vandalismus zu begehen, Drogen und Alkohol zu konsumieren, mit Jugendkriminalität in Berührung zu kommen oder allgemein abweichendes Verhalten an den Tag zu legen, das die öffentliche Sicherheit gefährdet.“

Strenge Strandregeln

Auf Sardinien gelten ebenfalls strenge Vorschriften für Urlauber. An Traumstränden wie La Pelosa oder Cala Mariolu kann das Mitnehmen von Sand oder Muscheln mit Bußgeldern bis zu 3.000 Euro geahndet werden. Zum Schutz der Küstenlandschaft ist zudem das Liegen auf Handtüchern ohne Unterlage verboten, ebenso wie das Ausheben von Sandlöchern.

Ähnliche Sandloch-Verbote gelten auch in anderen Küstenorten wie Eraclea bei Venedig, wo das Graben von Sandlöchern und das Bauen von Sandburgen am Strand ausdrücklich untersagt ist. Die Behörden begründen dies mit Sicherheitsbedenken für andere Badegäste, die in die Löcher treten und sich verletzen könnten.

Die Verbotsliste zieht sich durch ganz Italien. In den malerischen Dörfern der Cinque Terre in Ligurien riskieren Wanderer, die mit ungeeignetem Schuhwerk wie Flip-Flops oder Sandalen unterwegs sind, Strafen bis zu 2.500 Euro. Diese Regelung im Nationalpark Cinque Terre dient der Unfallprävention, da das ungeeignete Schuhwerk auf den steilen Küstenpfaden zu gefährlichen Stürzen führen kann.

In Apulien untersagt die Küstenwache Bootsbesitzern, innerhalb einer 500-Meter-Zone vor der Küste laute Musik abzuspielen.

Auch in Portofino in Ligurien wurden neue Regelungen erlassen, um die Lebensqualität für Einheimische und Gäste zu sichern. Bis zum Saisonende ist nicht nur das Barfußlaufen untersagt – auch das Sitzen oder Liegen auf Straßen, Mauern, Gehwegen oder in Parkanlagen kann geahndet werden. Betteln ist grundsätzlich verboten, selbst wenn es diskret geschieht.

Wer mit Gepäck, Picknickausrüstung oder Musikboxen auf öffentlichen Plätzen verweilt, muss je nach Verstoß mit Bußgeldern zwischen 25 und 500 Euro rechnen.

Städtische Benimmregeln

In den Kulturmetropolen gelten eigene Benimmregeln. In Rom darf man weder auf Kirchentreppen noch auf der berühmten Spanischen Treppe speisen. Verboten sind außerdem das Baden in Brunnen, freizügige Kleidung in Sakralbauten und das Anbringen von Liebesschlössern an Gittern.

Die öffentlichen Trinkwasserbrunnen dürfen zum Auffüllen von Flaschen genutzt werden, nicht jedoch zum Waschen von Füßen oder Kleidung.

In Florenz ist der Verzehr von Speisen auf Straßen und Plätzen untersagt, die unmittelbar an Kirchen oder historische Denkmäler angrenzen.

Diese Maßnahme zielt darauf ab, Sauberkeit zu gewährleisten und das kulturelle Erbe respektvoll zu behandeln.