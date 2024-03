Betrunkener schlug Ehefrau und Kinder – Festnahme

Ein Familiendrama erschütterte am Mittwochabend die Stadt Villach: Ein 44-jähriger Mann griff seine gleichaltrige Gattin tätlich an und führte schwere Verletzungen bei ihr herbei. Nach einer kurzfristigen Flucht stellten die Behörden den mutmaßlichen Täter.

Die ruhige Abendstimmung in einer Villacher Wohnsiedlung wurde jäh gestört: Ein unter Alkoholeinfluss stehender Kroate soll nach seiner Rückkehr in die eheliche Wohnung seine Frau mit Schlägen schwer misshandelt haben. Die Attacke ereignete sich gegen 19 Uhr und zielte vor allem auf den Kopf der 44-jährigen Kroatin ab, was zu schweren Verletzungen führte.

Nach der brutalen Tat floh der Mann mit seinem Fahrzeug. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die schließlich zwei Stunden später in der Steiermark von Erfolg gekrönt war: Der Beschuldigte wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach überführt.

Immer wieder Gewalt

Weitere Ermittlungen brachten zutage, dass es nicht der erste Gewaltausbruch des Mannes gegenüber seiner Frau und den minderjährigen Kindern war. Die Behörden sprachen daraufhin ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot gegen den 44-Jährigen aus. Außerdem wurde ihm der Führerschein entzogen.

Rechtliche Konsequenzen

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wird nach Abschluss der Ermittlungen über die Anklageerhebung entscheiden. Derzeit steht der Schutz der Familie im Vordergrund, die rechtlichen Maßnahmen sollen dazu beitragen, weitere Gewalttaten zu verhindern. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung von raschem Eingreifen und konsequentem Handeln bei häuslicher Gewalt, um Opfer zu schützen und Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Hilfe bei Missbrauch Falls Sie Personen kennen, die unter psychischem, physischem und/oder sexuellem Missbrauch leiden, zögern Sie nicht um Hilfe zu bitten: Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30 Bündnis Kinderschutz: Kostenloses Präventionsbuch um Kindesmissbrauch und Mobbing zu stoppen