Betrunkener Sohn beißt Mutter Finger ab!

Ein 36-jähriger Wirtschaftswissenschaftler aus Zagreb, A. K., wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem er seiner Mutter im betrunkenen Zustand einen Teil des Fingers abgebissen hatte. Die Strafe beinhaltet eine obligatorische Suchtbehandlung und die Zahlung von Gerichtskosten.

In einem aktuellen Fall von häuslicher Gewalt in Zagreb hat ein 36-jähriger Wirtschaftswissenschaftler, A. K., seine Mutter während eines Streits schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am 29. Januar gegen 15 Uhr in den Zagreber Sestinen. A. K. war zu diesem Zeitpunkt betrunken und konnte sich nicht beruhigen. In seinem alkoholisierten Zustand griff er grundlos seine Mutter an und biss ihr einen Teil ihres rechten Zeigefingers ab.

Die Mutter erlitt neben dem abgebissenen Fingerspitze auch blutige Prellungen an beiden Augen und am Hinterkopf. Glücklicherweise waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. A. K. wurde daraufhin wegen versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt.

Nach einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft von Zagreb wurde A. K. zu einem Jahr Gefängnis mit einer Bewährungsfrist von drei Jahren verurteilt. Die Strafe beinhaltet einen Monat, den er bereits in Untersuchungshaft verbracht hat, und eine Sicherheitsmaßnahme zur obligatorischen Behandlung seiner Alkoholsucht. Darüber hinaus muss er 992 Euro Gerichtskosten zahlen, die zwei Gutachten – ein psychiatrisches und ein gerichtsmedizinisches – beinhalten.

Sollte A. K. gegen die Auflagen verstoßen und sich nicht behandeln lassen, wird das Gericht die Bewährungsstrafe widerrufen und ihn für weitere 11 Monate hinter Gitter schicken.