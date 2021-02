Beziehungs-Wirrwarr: Ceca angelt sich Ex-Mann von Saša Kovačevićs Freundin (FOTO)

Bogdan Srejović, der Freund von Svetlana Cece Raznatovic, hat Tochter Iskra, mit der er sehr verbunden ist. Er war mit Zorana Tasovac verheiratet, der derzeitigen Freundin des Sängers Saša Kovačević.

Bogdan und Zorana sind seit fünf Jahren geschieden. Trotz der Scheidung und einer kurzen Ehe verstehen sie sich gut und sehen sich oft, hauptsächlich wegen ihrer Tochter. Der Sänger enthüllte Details über die Beziehung zwischen seiner festen Freundin und ihrem Ex-Mann.

“Zorana und Bogdan sind und waren immer in einer guten Beziehung. Ich kommentiere das nicht, weil ich nicht in das Leben eines anderen eintreten will. Ich bin sehr froh, dass er und Ceca verliebt sind, und das ist das Schönste, was einem Mann neben Kindern passieren kann.”, erklärt Saša.

Wie Kosmo bereits berichtet hat, ist Ceca Ražnatović in einer Beziehung mit dem acht Jahre jüngeren Bogdan Srejović. Er ist der Ex-Ehemann von Zorana Tasovac, welche die aktuelle Freundin von Saša Kovačević ist.

