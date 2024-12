Bierkulturbericht: Das sind die österreichischen Bier-Trends für 2025

Der Bierkulturbericht zeigt Trends zu alkoholfreien und biologischen Bieren sowie umweltfreundlichen Verpackungen. Bier bleibt trotz rückläufigem Konsum ein wichtiger Teil der Getränkekultur.

Der aktuelle Bierkulturbericht der Brau Union Österreich gibt Einblick in das Konsum- und Kaufverhalten der Österreicher im Zusammenhang mit Bier. Eine umfangreiche Studie, durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Market, beleuchtet die wachsende Beliebtheit von alkoholfreien Bieren, Bio-Bieren und umweltfreundlichen Mehrwegflaschen.

Bierkonsum rückläufig

Trotz eines langfristigen Rückgangs konsumieren Herr und Frau Österreich jährlich knapp 100 Liter Bier pro Kopf. Für 84 Prozent der Befragten ist Bier dennoch ein bedeutender Bestandteil der heimischen Getränkekultur. Der Bericht zeigt, dass sich die Trinkgewohnheiten verändert haben: Ein Drittel der Österreicher zieht es vor, Bier in der Gastronomie zu genießen, da es sich besonders für gesellige Anlässe wie Festivals und Treffen mit Freunden eignet.

Trends: Bio-Bier und Mehrwegflaschen

Etwa 51 Prozent der Befragten trinken regelmäßig Bier, definiert als mehrmals monatlich. In diesem Zusammenhang wird verantwortungsvoller Konsum betont: 31 Prozent der regelmäßigen Biertrinker wählen bewusst alkoholfreies Bier. Ein gestiegenes Bewusstsein für Alkoholkonsum sehen 46 Prozent. Dennoch erfreut sich die alkoholfreie Variante nur bei etwa einem Viertel der Gesamtbevölkerung großer Beliebtheit.

Ein signifikanter Anteil von 27 Prozent der Österreicher hat bereits Biobier probiert. Die Tendenz, auch beim Bier auf biologische Qualität zu achten, wächst. Zudem gibt es eine starke Vorliebe für 0,5-Liter-Mehrwegflaschen – 62 Prozent der Befragten bevorzugen diese umweltfreundliche Verpackungsform. Regionale Unterschiede sind beträchtlich: Während in Oberösterreich 74 Prozent zur Mehrwegflasche greifen, sind es in Wien lediglich 47 Prozent. Die Einführung der kleineren 0,33-Liter-Mehrwegflasche könnte helfen, diese umweltbewusste Wahl weiter zu fördern.

Der Bericht bietet tiefe Einblicke in die täglichen und wöchentlichen Gewohnheiten rund um den Bierkonsum. Vier von zehn Befragten haben feste Anlässe, um Bier zu trinken – sei es zum Essen, bei gastronomischen Besuchen oder am Wochenende. Bei einem Drittel unterscheidet sich das Trinkverhalten zwischen Arbeitswochen und freien Tagen. Feierabend (46 Prozent) und Abendessen (47 Prozent) sind besondere Momente für den Bierkonsum, während ein Viertel es auch beim Mittagessen bevorzugt. In Zeiten wie Urlauben oder an freien Tagen wechseln 31 Prozent der Befragten ihre Biertrinkgewohnheiten zu ungewöhnlicheren Zeiten.