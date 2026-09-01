Bis zu 33-mal teurer: Serbien will Pensionisten vor Verkaufsmaschen schützen

Massagegeräte, spezielle Auflagen und andere sogenannte therapeutische Produkte: In Serbien nimmt die Marktinspektion nun Firmen unter die Lupe, die ihre Angebote offenbar gezielt an ältere Menschen verkaufen.

Die serbische Marktinspektion hat detaillierte Kontrollen mehrerer Unternehmen eingeleitet, die Pensionisten therapeutische Produkte verkaufen. Das bestätigte Serbiens Ministerin für Binnen- und Außenhandel, Jagoda Lazarević.

Auslöser waren unter anderem Gespräche mit Pensionisten bei Veranstaltungen des serbischen Pensionsfonds PIO. Dort berichteten ältere Menschen von ihren Erfahrungen mit entsprechenden Verkaufsangeboten.

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Bis zum 33-Fachen des Einkaufspreises

Nach Angaben der Ministerin zeigen bisherige Analysen, dass einzelne Produkte für das 25- bis 33-Fache ihres Einkaufspreises an Pensionisten weiterverkauft worden seien. Als Beispiele werden unter anderem Massagegeräte und Auflagen genannt.

Besonders problematisch sei laut Lazarević, dass einige Anbieter ihre Produkte fast ausschließlich an ältere Menschen vermarkten würden. Betroffen seien teilweise Pensionisten aus ländlichen Regionen mit vergleichsweise niedrigen Pensionen.

Die Ministerin sprach dabei auch von aggressiven Verkaufsmethoden. In manchen Fällen sei bereits eine einzelne Monatsrate, die ein Pensionist bezahlen müsse, höher als der ursprüngliche Einkaufspreis des Produkts durch den Händler.

Inspektion prüft Unternehmen

Welche Firmen konkret kontrolliert werden, wurde bislang nicht öffentlich bekannt gegeben. Ebenso steht noch nicht fest, ob bei den untersuchten Geschäftspraktiken tatsächlich gegen geltendes Recht verstoßen wurde.

Genau das soll nun die Marktinspektion klären. Die Behörden wollen unter anderem prüfen, ob die betreffenden Unternehmen ihre gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber Konsumenten eingehalten haben.

Lazarević appellierte zugleich an Pensionisten, bei Verkaufsveranstaltungen und vermeintlich besonders attraktiven Angeboten vorsichtig zu sein und sich nicht zu spontanen, langfristig kostspieligen Käufen drängen zu lassen.