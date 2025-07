Bis zu 38 Grad: In diesen Regionen wird es heute am heißesten

Während Kärnten unter höchster Hitzewarnstufe ächzt und der Osten bei bis zu 38 Grad schwitzt, braut sich im Westen Österreichs bereits die Wetteränderung zusammen.

Die Hitzewelle in Österreich erreicht am Donnerstag ihren Höhepunkt mit erwarteten Spitzenwerten von bis zu 38 Grad. Für mehrere Regionen in Kärnten hat die Geosphere Austria (österreichischer Wetterdienst) die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Die rote Warnung gilt für Klagenfurt und Villach sowie die Bezirke Klagenfurt-Land, Völkermarkt und Wolfsberg.

Der Tag beginnt vielerorts mit intensivem Sonnenschein. Im Gebirge bilden sich jedoch bereits vormittags erste Quellwolken. Von Vorarlberg bis Osttirol entwickeln sich daraus Regenschauer und Gewitter, die sich im Tagesverlauf langsam nach Osten ausbreiten. In Unterkärnten, im Südburgenland und im östlichen Niederösterreich bleibt es hingegen weitgehend niederschlagsfrei und überwiegend sonnig.

Anfangs weht der Wind schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Mit den Gewittern dreht er auf West bis Nordwest und frischt besonders östlich von Oberösterreich sowie in den Bergregionen deutlich auf. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 16 und 23 Grad und steigen tagsüber auf 26 bis 38 Grad, wobei die höchsten Werte im Osten des Landes gemessen werden.

Wetterprognose Ostösterreich

In Wien zeigt sich der Donnerstag zunächst von seiner sonnigen Seite. Im Laufe des Tages ziehen einige Quellwolken auf. Die Wahrscheinlichkeit für Schauer nimmt in den Abendstunden leicht zu. Der Wind weht anfangs schwach bis mäßig aus Süd, verstärkt sich am Nachmittag und dreht auf West. Die Frühtemperaturen bewegen sich um 21 Grad, während die Tageshöchstwerte bei 37 oder 38 Grad liegen.

Niederösterreich erlebt zunächst ebenfalls sehr sonniges und trockenes Wetter. Allerdings entstehen bereits am Vormittag im Berg- und Hügelland erste Quellwolken, die sich nachmittags im gesamten Bundesland ausbreiten. In den westlichen Landesteilen muss am Nachmittag mit teils heftigen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Der anfangs schwache Wind verstärkt sich mit den Niederschlägen und dreht auf West. Die Temperaturen starten bei 16 bis 22 Grad und erreichen Höchstwerte zwischen 32 und 38 Grad.

Im Burgenland dominiert am Donnerstag überwiegend der Sonnenschein. Am Nachmittag bilden sich vereinzelte Quellwolken, die Wahrscheinlichkeit für Schauer bleibt jedoch gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Süd. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 17 und 22 Grad und steigen tagsüber auf 33 bis 38 Grad.

In der Steiermark überwiegt vormittags neben ersten Wolken der Sonnenschein, und es wird zunehmend heiß. Am Nachmittag entwickeln sich Quellwolken, und in der Obersteiermark bilden sich bis zum Abend voraussichtlich einige teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Der Südosten bleibt trocken, allerdings kann der Nordwestwind am Abend spürbar auffrischen.

Während im Norden vor den Schauern Temperaturen von 28 bis 31 Grad erreicht werden, wird es in den übrigen Landesteilen mit 32 bis 36 Grad zum heißesten Tag der Woche. Kärnten erlebt am Donnerstag eine Fortsetzung des brütend heißen Wetters mit Höchstwerten um oder knapp über 35 Grad. Am Nachmittag bilden sich im Norden einige größere Quellwolken, die Gewittergefahr bleibt jedoch gering.

Gewitter im Westen

In Oberösterreich scheint vormittags meist die Sonne, zeitweise ziehen Wolkenfelder durch. Im Laufe des Nachmittags breiten sich Wolken von Südwesten her über weite Teile des Landes aus. Im Mühlviertel und im südlichen Bergland entladen sich vereinzelt Gewittergüsse. Am Abend und in der Nacht ziehen von Westen her verbreitet Gewitter durch. Bei diesen Gewittern kann es lokal zu Starkregen und Sturmböen kommen. Die Morgentemperaturen liegen bei 11 bis 20 Grad, am Nachmittag werden etwa 30 bis 34 Grad erreicht.

In Salzburg wechseln am Vormittag Sonnenschein und Wolkenfelder. Am Nachmittag breiten sich von Südwesten her Regenschauer und lokale Gewitter aus, die bis in die Nacht anhalten und große Teile des Bundeslandes betreffen. Die Gewitter können von Sturmböen und örtlich starken Niederschlägen begleitet sein. Die Temperaturen beginnen bei 11 bis 20 Grad und steigen bis zum Nachmittag auf 27 bis 32 Grad, bevor es mit den Gewittern abkühlt.

In Tirol wird es trotz einiger Wolken zunächst recht sonnig sowie schwül und heiß. Die Bildung von Quellwolken setzt bereits am Vormittag ein. Schon um die Mittagszeit treten erste Regenschauer und Gewitter im Oberland auf. In der zweiten Tageshälfte muss in ganz Tirol mit teils kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 19 Grad, die Höchstwerte bei 27 bis 32 Grad.

Vorarlberg erlebt ebenfalls trotz einiger Wolken zunächst recht sonniges, schwüles und sehr warmes Wetter. Die Quellwolkenbildung beginnt bereits am Vormittag. Schon zur Mittagszeit entstehen erste Regenschauer und Gewitter. Am Nachmittag ist verbreitet mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen.

Am Abend sollte die Schauer- und Gewittertätigkeit nachlassen.