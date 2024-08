Blutende Kopfwunde: Mann will Flugzeug nicht verlassen (VIDEO)

Bei einem Flug innerhalb der USA kam es jüngst zu erheblichen Komplikationen, als ein frisch operiertes Ehepaar sich weigerte, das Flugzeug zu verlassen.

Eugenio Hernandez (27) und seine Frau Yusleydis Loyola (33) hatten sich für ästhetische Eingriffe nach Miami begeben. Hernandez unterzog sich einer Haartransplantation, während Loyola eine Fettabsaugung durchführen ließ. Direkt nach den Operationen wollten die beiden zurück nach Hause fliegen. Doch an Board des American-Airlines-Flugs eskalierte die Situation.

Blutende Wunde sorgt für Unruhe

Laut „NBC Miami“ begann Eugenio Hernandez‘ Wunde am Kopf stark zu bluten, was andere Passagiere alarmierte. Diese wendeten sich an die Flugbegleiter, die den 27-Jährigen daraufhin aufforderten, seine Bandage zu wechseln. Hernandez reagierte jedoch unbeeindruckt und wies darauf hin, dass sein Arzt ihn für flugtauglich erklärt habe. Zudem habe er für sein Ticket bezahlt und nichts Illegales dabei. Als die Crew ihn bat, das Flugzeug zu verlassen, weigerte er sich, was zu einem Tumult führte.

Polizei-Einsatz und Live-Übertragung

Daraufhin wurde die Polizei informiert. Yusleydis Loyola filmte das Geschehen mit ihrem Handy und übertrug es live auf TikTok. Zuvor mussten alle anderen Passagiere das Flugzeug verlassen. Loyola erklärte in ihrem Livestream: „Ihr wisst, dass ich eine Bruststraffung und eine Fettabsaugung an den Armen hatte. Ich kann nicht einmal laufen. Ruft die Notrufnummer 911 an, wir werden diskriminiert und misshandelt.“

Währenddessen wurde ihr Mann von den Polizisten überwältigt und abgeführt, wobei er laut schrie – angeblich vor Schmerzen. „Sehen Sie, er ist frisch operiert, er ist gerade operiert worden!“, rief die Frau den Beamten zu.

Ehepaar erwartet rechtliche Konsequenzen

Nachdem die Polizei Hernandez abgeführt hatte, wurde auch Loyola aus dem Flugzeug begleitet. Sie äußerte lautstark Schmerzen („Meine Brüste!“), als sie aus ihrem Sitz gehoben wurde. Das Ehepaar sieht sich nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte konfrontiert.

Loyolas Anwalt, Michael Inglesia, äußerte sich zu dem Vorfall: „Wir sind der Meinung, dass sie offensichtlich aufgrund ihres Aussehens nach einem notwendigen medizinischen Eingriff diskriminiert wurden.“