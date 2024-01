Blutiger Beziehungsstreit – 2-jähriges Kind im Nebenzimmer

Freitagmorgen wurde die Ruhe im Linzer Stadtteil Oed jäh unterbrochen, als ein Beziehungsstreit eskalierte und in eine blutige Messerstecherei mündete. Zwei junge Erwachsene, eine 23-jährige Frau aus Kamerun und ein 28-jähriger Türke, verletzten sich gegenseitig. Glücklicherweise blieb ein zweijähriges Kind, das sich ebenfalls in der Wohnung befand, unverletzt.

Ein gewöhnlicher Beziehungsstreit eskalierte und verwandelte sich in eine brutale Auseinandersetzung. Die junge Frau erlitt dabei Schnittverletzungen am Unterarm, während der Mann Stichverletzungen am Bauch davontrug.

Polizei findet Mann auf Balkon

Als die Polizei am Tatort eintraf, fanden sie die Frau zusammen mit dem Kleinkind in der Wohnung und den Mann auf dem Balkon. Beide Parteien beschuldigten sich gegenseitig, den ersten Angriff gestartet zu haben. Als Grund gaben beide jeweils Respektlosigkeit des Anderen an. Die Verletzten wurden umgehend in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert, während das zweijährige Kind unversehrt blieb.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Noch ist unklar, ob es sich bei der Messerstecherei um einen versuchten Mord handelt. Ein Sprecher der Polizei ließ verlauten, dass die Untersuchungen noch andauern und man auf weitere Erkenntnisse wartet.