Bombe geplatzt? Zlatan soll vor sensationellem Comeback stehen

Die Ibrahimovic-Wrexham-Comeback-Spekulation sorgt für Aufsehen im Fußball. Ein Ex-Profi behauptet, der Hollywood-Klub könnte den 43-jährigen Schweden für sein Angriffsspiel in der Championship verpflichten.

Könnte der selbsternannte Fußball-König noch einmal auf den Thron steigen? Zlatan Ibrahimovic, der mit fast allen europäischen Spitzenvereinen Meisterschaften feierte und nur in England ohne Titelgewinn blieb, sorgt für neue Transferspekulationen. Wo der Schwede auftaucht, folgt der Erfolg wie ein Schatten – nur die Champions-League-Trophäe konnte er in seiner beeindruckenden Karriere nie in die Höhe stemmen.

Mit 43 Lenzen hat der einstige Torgarant seine Fußballschuhe längst an den berühmten Nagel gehängt und fungiert beim AC Mailand als Funktionär im Hintergrund. Doch nun könnte ein außergewöhnliches Angebot den Stürmerstar zurück ins Rampenlicht locken – und zwar von einem Klub, der gerade dabei ist, Fußballgeschichte zu schreiben.

Diese Vermutung stammt vom früheren englischen Nachwuchstalent Matt Jansen. Der 47-Jährige spekuliert in einem Podcast-Gespräch darüber, dass der walisische „FC Hollywood“ bei Ibrahimovic vorstellig werden könnte. Die Rede ist vom Wrexham FC, dem Verein unter der Führung von Hollywood-Superstar Ryan Reynolds. „Finanziell wäre es machbar und Zlatan würde die Aufmerksamkeit genießen“, erläutert der ehemalige Wrexham-Profi Jansen seine These.

Reynold’s Erfolgsprojekt

Der Traditionsverein aus Wales, der durch eine eigene Disney+-Dokumentation weltweite Bekanntheit erlangte, belegt momentan den zweiten Tabellenplatz in League One, der dritthöchsten englischen Spielklasse, und steht kurz vor dem nächsten Aufstieg. Ein vierter Aufstieg in Folge wäre ein historisches Novum im britischen Fußball. Seit Reynolds gemeinsam mit Partner Rob McElhenney den Verein in der fünften Liga übernommen hat, kennt der Klub nur eine Richtung: nach oben.

Die sportliche Leitung steht allerdings vor einem Dilemma: Für die kommende Spielzeit ist die Stürmerposition noch komplett unbesetzt. Diese Vakanz befeuert die Gerüchte um den schwedischen Altmeister. „Mit seiner Physis und Präsenz wäre er genau das, was Wrexham in der Championship braucht“, erklärt Jansen weiter. Die Champions League bliebe für Ibrahimovic zwar auch bei den Walisern ein unerfüllter Traum, doch Prominenz und Aufmerksamkeit wären ihm selbst bei diesem ehemaligen Provinzklub sicher.

Sensationelles Comeback

Während die laufenden Meisterschaften in die entscheidende Phase gehen, laufen hinter den Kulissen bereits die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. In diesem Transfergeflüster taucht nun auch diese spektakuläre Spekulation auf:

