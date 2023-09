Borisa Simanic: Auf dem Weg der Besserung

Borisa Simanic, der serbische Basketballstar, macht bedeutende Fortschritte auf seinem Weg zur Genesung. Nachdem er das Krankenhaus in Manila verlassen hat, sind seine Schmerzen merklich zurückgegangen. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen bleibt er eng mit seiner Mannschaft verbunden und verfolgt ihre jüngsten sportlichen Erfolge.

Die Gesundheit des serbischen Basketballspielers Borisa Simanic verbessert sich stetig. Nachdem er die Intensivstation verlassen hat, wurde er in eine andere Abteilung des Krankenhauses in Manila verlegt. Seine Schmerzen haben deutlich nachgelassen, was ein ermutigendes Zeichen für seine Genesung ist.

Die medizinische Betreuung von Simanic wird sorgfältig von Dragan Radovanovic, dem Arzt der serbischen Nationalmannschaft, überwacht. Unter seiner Aufsicht und mit Unterstützung des Physiotherapeuten der Mannschaft hat Simanic seine ersten Schritte auf dem Weg zur vollständigen Genesung gemacht. Die Planung für seinen Transport nach Belgrad ist bereits im Gange.

Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen bleibt Simanic eng mit seiner Mannschaft verbunden. Er hat das Viertelfinalspiel gegen Litauen bei der Basketball-Weltmeisterschaft verfolgt und freut sich über den Sieg seiner Mannschaft. Dieser Sieg hat sicherlich zu seiner positiven Stimmung beigetragen und wird ihm weiteren Auftrieb auf seinem Weg zur Genesung geben.

In einem dramatischen medizinischen Zwischenfall während der Basketball-Weltmeisterschaft in Manila musste dem serbischen Nationalspieler eine Niere entfernt werden. Wie der serbische Basketballverband am Montag bekannt gab, war der Eingriff aufgrund von Komplikationen bei einer vorherigen Operation unumgänglich. Der Auslöser für den medizinischen Notfall war ein Vorfall im ersten WM-Spiel der serbischen Mannschaft gegen den Südsudan in der philippinischen Hauptstadt.

Details zur genauen Ursache wurden nicht mitgeteilt, doch die Situation war gravierend genug, um einen operativen Eingriff erforderlich zu machen.