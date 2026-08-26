Bosnier soll 13-Jährigen wegen Nektarine verprügelt haben

Eine Nektarine, ein zerbrochenes Fenster – und ein 13-Jähriger bezahlt den Preis. Zagreb erlebt einen Angriff, der kaum zu fassen ist.

In Zagreb ist ein Mann wegen eines körperlichen Angriffs auf einen 13-jährigen Buben festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Auslöser des Vorfalls war eine zerbrochene Fensterscheibe – verursacht durch eine Nektarine.

Angriff auf Kind

Wie das Portal Index.hr berichtet, hatte jemand Nektarinen in Richtung des Hauses geworfen, in dem der Mann lebt. Eine der Früchte traf dabei ein Fenster und zerstörte es.

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Der Mann machte daraufhin Kinder aus einem nahe gelegenen Vergnügungspark für den Schaden verantwortlich, verließ sein Haus und ging auf einen Buben los. Nach Angaben der Polizei schlug er den 13-Jährigen mit der Faust gegen Kopf und Rücken. Erst der Großvater des Kindes konnte den Angriff beenden.

Untersuchungshaft angeordnet

Der Tatverdächtige wurde kurz nach dem Vorfall festgenommen. Nach inoffiziellen Informationen soll der 37-Jährige die Tat bei seiner Einvernahme gestanden haben.

Die Polizei erstattete Anzeige wegen Verletzung der Kinderrechte, das Bezirksgericht Zagreb ordnete anschließend Untersuchungshaft an.