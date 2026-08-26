KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Wasserkrise

Leere Brunnen durch Trockenheit: Mehrere Regionen Serbiens ohne Wasser

Leere Brunnen durch Trockenheit: Mehrere Regionen Serbiens ohne Wasser
FOTO: Mit KI erstellt
2 Min. Lesezeit |

Westserbien kämpft gegen die Uhr: Trockenheit legt die Wasserversorgung ganzer Gemeinden lahm – mit täglich spürbaren Folgen.

Die Wasserversorgung in weiten Teilen Westserbiens steht unter erheblichem Druck. Eine anhaltende Trockenperiode hat die Reserven in mehreren Gemeinden so weit schrumpfen lassen, dass Einschränkungen für die Bevölkerung unumgänglich wurden. In Cacak dauern die Restriktionen inzwischen 22 Tage an – sämtliche verfügbaren Brunnen sind in Betrieb, doch der gesunkene Zufluss aus den Systemen Rzava und Medjuvrsje sorgt vor allem in den Abendstunden für spürbaren Druckabfall, bevor sich die Lage über Nacht wieder etwas erholt.

Über das Rzava-System werden derzeit insgesamt rund 570 Liter Wasser pro Sekunde verteilt. Das Wasseraufbereitungswerk des regionalen Systems Rzav („Rzav I“) hat eine technische Kapazität von insgesamt 1.850 Litern Wasser pro Sekunde, sodass die aktuell verteilten Mengen deutlich unter der möglichen Anlagenkapazität liegen. Davon entfallen auf Cacak etwa 305 Liter pro Sekunde, auf Arilje lediglich 44. In Lucani hält sich die Situation vorerst noch im Rahmen, während Gornji Milanovac nach wie vor mit unveränderten Einschränkungen zu kämpfen hat. Durch das weitverzweigte Verteilernetz kommt das Wasser bei Verbrauchern in abgelegeneren Netzabschnitten mit merklicher Verzögerung an.

Kritische Lage Arilje

Am kritischsten ist die Lage in Arilje, wo die Versorgungsprobleme bereits seit mehreren Tagen anhalten. Marko Milojevic, geschäftsführender Direktor des kommunalen Unternehmens „Zelen“ in Arilje, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur RINA: „Als Unterstützungsmaßnahme liefern drei Tankwagen mit je zehn Tonnen Wasser in die Reservoirs des Ariljeer Systems, um die Folgen der Knappheit abzufedern und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.“

Die zuständigen Stellen appellieren eindringlich an alle Haushalte, mit Wasser sorgsam umzugehen, damit die verfügbaren Mengen möglichst breit verteilt werden können. Eine Entspannung der Lage wird erst mit veränderten hydrologischen Bedingungen und ergiebigen Niederschlägen erwartet, die die Quellen und Wasserläufe wieder auffüllen könnten.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Nachruf
Hollywood-Ikone tot: Tim Curry stirbt mit 80 Jahren
| Flutkatastrophe
Nepal versinkt im Schlamm: Hunderte vermisst (VIDEO)
| Tauziehen
Vizeweltmeister im Visier: Serbien schnappt sich Österreichs Juwel?
| Verkehrsversuch
ASFINAG dreht Auffahrten zu – Diese Autobahn wird zur Stau-Testzone
| Polizeiskandal
Polizist erklärte Vermisste für sicher – dann wurden ihre Leichen gefunden
MEHR AKTUELLE NEWS