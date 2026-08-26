Westserbien kämpft gegen die Uhr: Trockenheit legt die Wasserversorgung ganzer Gemeinden lahm – mit täglich spürbaren Folgen.

Die Wasserversorgung in weiten Teilen Westserbiens steht unter erheblichem Druck. Eine anhaltende Trockenperiode hat die Reserven in mehreren Gemeinden so weit schrumpfen lassen, dass Einschränkungen für die Bevölkerung unumgänglich wurden. In Cacak dauern die Restriktionen inzwischen 22 Tage an – sämtliche verfügbaren Brunnen sind in Betrieb, doch der gesunkene Zufluss aus den Systemen Rzava und Medjuvrsje sorgt vor allem in den Abendstunden für spürbaren Druckabfall, bevor sich die Lage über Nacht wieder etwas erholt.

Über das Rzava-System werden derzeit insgesamt rund 570 Liter Wasser pro Sekunde verteilt. Das Wasseraufbereitungswerk des regionalen Systems Rzav („Rzav I“) hat eine technische Kapazität von insgesamt 1.850 Litern Wasser pro Sekunde, sodass die aktuell verteilten Mengen deutlich unter der möglichen Anlagenkapazität liegen. Davon entfallen auf Cacak etwa 305 Liter pro Sekunde, auf Arilje lediglich 44. In Lucani hält sich die Situation vorerst noch im Rahmen, während Gornji Milanovac nach wie vor mit unveränderten Einschränkungen zu kämpfen hat. Durch das weitverzweigte Verteilernetz kommt das Wasser bei Verbrauchern in abgelegeneren Netzabschnitten mit merklicher Verzögerung an.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Kritische Lage Arilje

Am kritischsten ist die Lage in Arilje, wo die Versorgungsprobleme bereits seit mehreren Tagen anhalten. Marko Milojevic, geschäftsführender Direktor des kommunalen Unternehmens „Zelen“ in Arilje, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur RINA: „Als Unterstützungsmaßnahme liefern drei Tankwagen mit je zehn Tonnen Wasser in die Reservoirs des Ariljeer Systems, um die Folgen der Knappheit abzufedern und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.“

Die zuständigen Stellen appellieren eindringlich an alle Haushalte, mit Wasser sorgsam umzugehen, damit die verfügbaren Mengen möglichst breit verteilt werden können. Eine Entspannung der Lage wird erst mit veränderten hydrologischen Bedingungen und ergiebigen Niederschlägen erwartet, die die Quellen und Wasserläufe wieder auffüllen könnten.