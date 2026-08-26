Lidl-Betrug im Netz: Kriminelle locken mit Wohnmobil und Gutscheinen

Ein Wohnmobil und Gutscheine – das Versprechen klingt verlockend. Doch hinter dem vermeintlichen Lidl-Gewinnspiel steckt eine raffinierte Falle.

Derzeit kursiert in sozialen Netzwerken ein vermeintliches Gewinnspiel im Namen von Lidl, das ein Wohnmobil sowie Einkaufsgutscheine in Aussicht stellt. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine gezielte Betrugsmasche, bei der Kriminelle bekannte Markennamen als Lockmittel nutzen, um an persönliche Daten zu gelangen.

Um Vertrauen zu erwecken, setzen die Täter auf täuschend echt wirkende Nachbauten offizieller Webseiten, inklusive originalgetreuer Logos und verlockender Gewinnversprechen. Wer auf den entsprechenden Link klickt, landet jedoch auf einer externen Plattform, auf der umfangreiche persönliche Angaben sowie Einwilligungen zur Kontaktaufnahme durch eine Vielzahl von Unternehmen abgefragt werden. Hinweise auf die wahre Natur solcher Seiten liefern häufig verkürzte oder ungewöhnlich aufgebaute Internetadressen, die das eigentliche Ziel verschleiern.

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Wie das Portal CHIP unter Berufung auf die Faktenchecker von Mimikama berichtet: „Die Seite erweckt den Eindruck, Lidl veranstalte ein Gewinnspiel um einen Camper und Einkaufsgutscheinen. Tatsächlich führt der Klick auf eine fremde Gewinnspielseite weiter.“

Sofortmaßnahmen ergreifen

Wer bereits Daten preisgegeben hat, sollte unverzüglich reagieren: Bei betroffenen Bankverbindungen empfiehlt sich die sofortige Kontaktaufnahme mit dem eigenen Kreditinstitut. Zusätzlich sollte beim Mobilfunkanbieter eine Drittanbietersperre eingerichtet werden. Zur Beweissicherung sind Screenshots der betreffenden Seiten anzufertigen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI, deutsche Behörde für Cybersicherheit) weist darauf hin, dass derartige Angriffe kontinuierlich ausgefeilter werden. Als wichtigste Schutzmaßnahme gilt: Zugangsdaten dürfen niemals über E-Mails oder verlinkte Seiten eingegeben werden.