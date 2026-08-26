Paket-Schock: Österreicher verliert fünfstellige Summe an Betrüger

Wochen des Wartens, gefälschte Dokumente und ein Paket, das nie ankam – ein Österreicher zahlte einen hohen Preis für einen perfiden Betrug.

Über mehrere Wochen hinweg überwies ein 55-jähriger Österreicher Geld an eine vermeintliche Transportfirma – in der Überzeugung, damit ausstehende Zollgebühren für ein erwartetes Paket zu begleichen. Im Zeitraum zwischen dem 30. Juli und dem 22. August 2026 übermittelte er dem angeblichen Unternehmen per E-Mail mehrere Card-Codes einer Bezahl-App.

Gefälschte Unterlagen

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Trotz der wiederholten Zahlungen blieb die erwartete Sendung aus. Im Verlauf des E-Mail-Verkehrs erhielt der Mann auch Bilder eines Frachtscheins sowie weitere scheinbar offizielle Unterlagen. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich dabei jedoch durchwegs um Totalfälschungen.

Das Paket ist bis heute nicht bei dem 55-Jährigen eingetroffen.

Der finanzielle Schaden, den er durch den Betrug erlitten hat, bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.