VKI-Test überrascht: Proteinreicher Cottage Cheese muss nicht teuer sein

Protein-Versprechen auf Verpackungen klingen überzeugend – doch ein aktueller Test liefert überraschende Erkenntnisse zum Mehrwert.

Ein Test des Vereins für Konsumenteninformation umfasste 25 Cottage-Cheese-Produkte – mit einem eindeutigen Befund: Werbebotschaften rund um den Proteingehalt sind in den meisten Fällen schlicht nicht notwendig. Sämtliche untersuchten Produkte sind bereits von Natur aus eiweißreich, die Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten fallen dabei kaum ins Gewicht.

Das Qualitätsniveau erwies sich als bemerkenswert einheitlich: 20 Produkte wurden mit „sehr gut“ bewertet, vier weitere mit „gut“. Lediglich ein einziges Produkt landete im Gesamturteil bei „durchschnittlich“. Die vollständigen Testergebnisse erscheinen ab 27.08.2026 in der September-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT und sind bereits jetzt unter www.vki.at/test-cottage-cheese abrufbar.

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Günstig schlägt teuer

Den ersten Platz belegt ein Eigenmarkenprodukt einer Supermarktkette mit 93 von 100 möglichen Punkten – und das bei einem Preis von 5,96 Euro pro Kilo, womit es zu den günstigsten Angeboten im gesamten Testfeld zählt. „Der Test zeigt, dass Konsument:innen bei Cottage Cheese insgesamt ein hohes Qualitätsniveau vorfinden. Auffällig ist außerdem, dass günstige Produkte vielfach ebenso gut abschneiden wie deutlich teurere“, kommentiert Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer.

Auf den Verpackungen von 17 der 25 getesteten Produkte finden sich Hinweise wie „reich an Protein“ oder „natürliche Proteinquelle“. Ein Blick auf die Nährwerttabellen relativiert diese Botschaften jedoch erheblich: Der Eiweißgehalt bewegt sich bei allen Produkten in einem engen Korridor zwischen 9,9 und 12 Gramm pro 100 Gramm. Cottage Cheese ist grundsätzlich ein proteinreiches Lebensmittel – etwa die Hälfte seiner Kalorien entfällt auf den Eiweißanteil.

Ein genauerer Blick auf Preis und Nährwertangaben zahlt sich aus, denn ein höherer Kaufpreis geht nicht zwingend mit einem höheren Proteingehalt einher. „Wer Cottage Cheese als Proteinquelle nutzen möchte, findet diese Eigenschaft bereits im Standardprodukt. Die Protein-Werbung vermittelt oft einen Mehrwert, der in der Praxis kaum vorhanden ist“, so Teresa Bauer.

Salzgehalt beachten

Cottage Cheese lässt sich gut in eine ausgewogene Ernährung integrieren, sollte jedoch mit anderen Milchprodukten oder pflanzlichen Alternativen kombiniert werden. Ein handelsüblicher 200-Gramm-Becher enthält rund 1,4 Gramm Salz – ein Anteil, der im Verhältnis zur von der WHO empfohlenen täglichen Höchstmenge von 5 Gramm durchaus relevant ist.

Die österreichische Ernährungspyramide sieht täglich zwei bis drei Portionen Milchprodukte vor, wobei eine Portion Cottage Cheese mit bis zu 200 Gramm angerechnet werden kann.