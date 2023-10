Bosnierin bei intimen Handlungen mit Syrer am Hauptbahnhof erwischt

Am Samstagabend hat die Polizei am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen in Deutschland ein jugendliches Paar unterbrochen, das in der Öffentlichkeit intim wurde. Die 18-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina und der 16-jährige Syrer wurden dabei von einer Überwachungskamera erfasst.

Gegen 18.30 Uhr beobachteten Polizisten über die Überwachungskamera, wie die beiden Jugendlichen auf der Treppe zum Bahnsteig 8 des Hauptbahnhofs in Gelsenkirchen intim wurden. Die Beamten griffen ein und unterbrachen die beiden.

Halbnackt vorgefunden

Die beiden Jugendlichen wurden zur Polizeistation gebracht, wo ihre persönlichen Daten aufgenommen wurden. Die Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin informierte die Eltern des 16-jährigen Syrers über den Vorfall. Diese zeigten sich beschämt über das Verhalten ihres Sohnes in der Öffentlichkeit.

Es stellte sich heraus, dass die 18-jährige Frau in Gelsenkirchen lebt, während der 16-jährige Syrer seinen Wohnsitz in Gronau hat. Bei der Ankunft der Polizei war die junge Frau noch teilweise entkleidet.