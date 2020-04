Botschaft für all jene Ignoranten, für die Corona „nix Ernstes“ ist!

Wir kennen sie alle, die Verschwörungstheoretiker oder Maßnahmen-Ignorierer, die die Situation als lächerlich bezeichnen. Eins lasst euch gesagt sein: das Coronavirus ist eine Bedrohung und kein Spaß!

Spätestens seitdem das Coronavirus auch in Österreich angekommen ist und hier für Maßnahmen vonseiten der Bundesregierung gesorgt hat, werden immer mehr Stimmen laut, die die Corona-Pandemie für einen großen Trick oder eine Verschwörung halten. Wenn über 45.000 Tote und knapp eine Million Infizierte auf der ganzen Welt unwichtig oder gar witzig sind, dann weiß ich nicht, in welcher verqueren Welt du lebst, mein lieber Freund!

„Ich will trotzdem raus“-Typ

Jeder von uns, gewollt oder nicht, befindet sich derzeit in Selbstisolation. Immer wieder höre ich Menschen darüber raunzen, dass sie sich in ihrem Homeoffice eingesperrt fühlen und ja unbedingt an die frische Luft müssen.

Erstens einmal: würdest du lieber wie all jene, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, jeden Tag in die Arbeit fahren müssen, dich mit verunsicherten und hektischen Menschen auseinandersetzten und dir vielleicht noch ihren Frust über die „ach so schwere Homeoffice-Zeit“ gefallen lassen?

Ich nicht, und wenn doch, dann kannst du dich gerne melden und wir vermitteln dich an freiwillige Dienste weiter. Wenn du mit eigenen Augen mitansehen müsstest, wie hart Menschen täglich arbeiten, um unser System zu erhalten, damit DU daheimsitzen und deine täglichen Bedürfnisse decken kannst, dann würdest du anders darüber denken.

Aber nein, ich muss ja unbedingt jeden Tag raus zum Supermarkt. Wir brauchen ja zehn Packungen Klopapier in der Woche, weil wir ja wegen Corona auf einmal 20 Mal am Tag koten gehen müssen….Aja und ganz viel Fleisch, Obst und Gemüse müssen wir horten – für eine ganze Großfamilie, auch wenn wir nur zu dritt sind – ganz egal, ob wir die Hälfte eh nicht essen und es dann wegschmeißen. Und der Spaziergang mit der Familie und ein Plausch am Parkbankerl dürfen auch nicht fehlen. Und ja, der Sport, der ist ja ganz wichtig. Ich war zwar bisher noch nie Joggen oder Radfahren, aber jetzt muss ich es einfach tun…#AchtungIronie

Also geh ruhig raus, lass dich anstecken und steck dann jemand anderen an. Dann wird die Sache schön überhandnehmen und die Intensivstationen überbelegt sein. Dann stirbt womöglich noch jemand an der außer Kontrolle geratenen Situation und du kannst dich nachher ja schön darüber aufregen, dass der Staat nix gemacht hat…

„Mein Kind muss endlich in die Schule“-Typ

Genug hab‘ ich auch von allen Eltern, die nicht täglich in die Arbeit fahren müssen, und deren Kindern sich derzeit in der „Schule zu Hause“ befinden. Aufrufe überforderter Eltern, die Schulen endlich wieder aufzusperren, gibt es im Netz zuhauf. „Mein Kind braucht so viel Aufmerksamkeit. Mein Kind dieses, mein Kind jenes….“

All jene, die glauben, dass ihre Kinder nun Traumata davontragen werden, nur weil sie vielleicht ihren Lehrabschluss oder die Matura später machen müssen, oder weil sie eben das ganze Sommersemester nicht in der Schule waren, kann ich nur eins sagen: Ein viel größeres Trauma wär es, wenn das Kind innerhalb von wenigen Wochen Oma, Opa, Tante und weiß Gott wen noch beerdigen müsste. Kannst ja gerne schauen, wie das so in Italien abläuft und darüber nachdenken, ob du das auch willst!

„Corona ist eine abgemachte Sache“-Typ

Und als dritten und letzten „ist ja nix Ernstes“-Ignoranten möchte ich euch den Verschwörungstheoretiker vorstellen. Weil, das Coronavirus stammt ja aus einem Labor und wurde absichtlich freigesetzt, sodass sich irgendein Land die Weltherrschaft unter den Nagel reißen kann. Toll find ich auch irgendwelche radikalen Ansichten, die besagten, dass die Regierung nun durch die einschränkenden Maßnahmen die so hochgelobte Demokratie untergraben möchte und wir alle zu Polizeistaaten mutieren. Jeder will ja, dass der eigene Staat den Bach runter geht – ist doch klar!

Weit gefehlt meine Lieben. Die Regierungen in der ganzen Welt möchten mit Sicherheit keinen Shutdown ihrer Wirtschaft, die Subventionen in Milliardenhöhe und hunderttausende Arbeitslose fordert und das Land in Krisen stürzt die es seit den Weltkriegen nicht mehr gab.

Wenn dir also fad daheim ist und du nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst, dann solltest du vielleicht in Erwägung ziehen, dich irgendwo ehrenamtlich zu engagieren und dort mitzuhelfen wo gerade Not am Mann ist. Dann hast du vielleicht weniger Zeit zu sudern und tust auch noch Gutes. Denn dieses Geraunze und Aufregen geht ja bald auf keine Kuhhaut mehr!

Gleichzeitig möchte ich mich bei allem Bedanken, die die Maßnahmen so engagiert mittragen, auch wenn es schwer ist – jeder hat so sein Binkerl zu tragen. Aber wenn dadurch Menschen nicht der Gefahr einer schweren Erkrankung oder gar dem Tod durch Corona ausgesetzt ist, dann ist doch eigentlich alles gar nicht so schwer. Ich bin davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen werden!