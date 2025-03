Brand und Stromausfall: Größter Flughafen Europas geschlossen

Ein Brand in einem Umspannwerk legt Heathrow lahm. Tausende Flüge gestrichen, Reisende stranden. Die Auswirkungen sind weltweit spürbar.

Am Freitag erlebte der Flughafen Heathrow eine unerwartete Schließung bis Mitternacht, verursacht durch einen Brand in einem Umspannwerk, der zu einem massiven Stromausfall führte. Die Wiederherstellung der Stromversorgung bleibt ungewiss, weshalb Reisende angehalten werden, den Flughafen bis zur Wiedereröffnung zu meiden. Eurocontrol, die europäische Flugsicherheitsorganisation, informierte auf ihrer Website, dass keine Ankünfte in Heathrow möglich seien und dass alternative Flugrouten vorgesehen sind.

Flugstreichungen und Umleitungen

Am Freitag waren von Wien Schwechat aus zehn Flüge nach London Heathrow geplant. Insgesamt mussten jedoch laut Flightradar24 etwa 1351 Flüge in Heathrow gestrichen werden. Die Umleitungen betreffen auch Flüge weltweit indirekt. British Airways hatte allein 341 Landungen in Heathrow vorgesehen. Ian Petchenik von Flightradar24 betonte die globale Bedeutung des Flughafens: „Heathrow ist eines der wichtigsten Drehkreuze der Welt. Dies wird den Betrieb der Fluggesellschaften auf der ganzen Welt stören.“

Fluggesellschaften stehen nun vor der Herausforderung, ihre Netzwerke neu zu organisieren, um Flugzeuge und Besatzungen umzuleiten. Henry Harteveldt von der Atmosphere Research Group erwartet „einige chaotische Tage“. Bereits 120 Flüge mit Ziel Heathrow befanden sich laut Flightradar24 in der Luft, als die Schließung bekannt wurde, und mussten umgeleitet werden. Einige Flüge aus den USA kehrten um, während andere nach Paris umgeleitet wurden.

Feuerwehreinsatz und Evakuierungen

Die Londoner Feuerwehr war mit zehn Löschfahrzeugen und etwa 70 Feuerwehrleuten im Einsatz, um das Feuer in Hayes im Westen Londons zu bekämpfen. Rund 150 Personen wurden vorsorglich evakuiert, berichtete die Feuerwehr auf X. Tausende Haushalte in der Umgebung waren laut Medienberichten ohne Strom. Heathrow, einer der größten Flughäfen weltweit, hat das höchste Passagieraufkommen in Europa. Eine weitere Herausforderung bleibt, wie die Fluggesellschaften mit dem Rückstau an Passagieren umgehen werden.

„Es werden ein paar chaotische Tage werden“, so Harteveldt erneut.