Brate, Jaranica, Buraz & Co.: “Best of Beinamen” und was sie bedeuten!

Eine gute Freundschaft ist etwas ganz besonderes. Bei den Balkanesen ist es kein Wunder, warum sie eine ganze Palette von Wörtern für “Freund” haben, von denen jedes Wort etwas andere bedeutet.

Brat (zu Deutsch: Bruder)

Es gibt Freunde, beste Freunde und Brüder. So nennen sich Balkan-Männer, die sich wirklich sehr nahe stehen und vieles erlebt haben. Die Verkleinerungsform “Buraz” ist eine umgangssprachliche Variante, wogegen “Brate” Respekt und Familienmitglied ausdrückt. In Österreich kann man das mit dem Wort “Bro” vergleichen. Interessant ist auch, dass Balkaner auch komplett fremde Personen mit “Bruder” ansprechen.

Drug, drugarica, druga (zu Deutsch: Freund)

Die Bezeichnung “Drug” hat zahlreiche Abteilungen, wie etwa “Druže”, welche den “Freund” ein wenig seriöser hervorhebt. Auch wie beim “Brat” können Passanten und fremde Personen mit “Druže” bezeichnet werden. In der Jugoslawienzeit war dieses Wort die verbreitete Anrede für alle jugoslawischen Bewohner – Männer wurden mit “Drug” und Frauen mit “Drugarica” angesprochen. In der heutigen Zeit wird das Wort vom Gebrauch her mit “Prijatelj” (zu Deutsch Freund) verglichen.

Prija, prijatelj, prijateljica (zu Deutsch: Freund)

Im Gegensatz zu “Drug” wird die Bezeichnung “Prijatelj” keine so enge Beziehung zu der anderen Person bezeichnet. In Kroatien hingegen schon.

Lega, Legenda (zu Deutsch: Legende)

Abgeleitet vom Wort “Legende” wurde am Balkan als Bezeichnung für eine Person, die viel Humor hat. Mit einer Legende kann man viele lustige Erinnerungen sammeln. In Kroatien, vor allem in Osijek werden Freunde als “Lega” bezeichnet. Das kroatische Wort “Lega” wird zwar sehr selten verwendet, aber ist vom Gebrauch her mit “Prijatelj” vergleichbar.

Tebra (zu Deutsch: Bruder)

So nennen sich serbische Männer, die sich wirklich sehr nahe stehen und vieles erlebt haben. Der Slang “Tebra” heißt eigentlich “Brate” nur wurde das Wort in die Hälfte geteilt und deswegen heißt es “teBra”. Wenn man das Wort “teBra” oftmals ausspricht so hört man “Brate” raus. Nichtsdestotrotz drückt es den Respekt zu seinem Freund aus.

