Brief kommt: Fixer Impftermin allen ungeimpften Wienern zugewiesen

Um einen Lockdown für alle in der Hauptstadt zu verhindern, setzt die Stadt Wien auf weitere Impfoffensiven.

So werden in den nächsten Tagen alle ungeimpften Wiener (ca. 340.000) einen Brief von der Stadt Wien erhalten, mit dem Titel: Ihr persönlicher Termin für die COVID-Schutzimpfung ist da! In dem Brief werden den Ungeimpften Impf-Termine zugewiesen in der Impfstraße im Austria Center Vienna in Wien-Donaustadt.

“Um die Wiener*innen über die Auffrischungsimpfung zu informieren, verschickt die Stadt einen Brief an alle Wiener Haushalte. Das Schreiben in den Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch und BKS gibt Antworten auf Fragen zur Auffrischungs-Impfung”, schreibt die Stadt Wien zu der Aktion. Wer sich trotz der Impfempfehlung und des stehenden Termins nicht das Jaukerl holen kann oder will, muss den Termin aktiv stornieren. Allen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen wollen, wird ein Beratungsgespräch mit einem Arzt empfohlen.

“Wien stemmt sich mit aller Kraft gegen die 4. Welle. Der Schlüssel dafür ist vor allem auch eine hohe Durchimpfungsrate. Im Sommer war die Pandemie auf keinen Fall vorbei, wir haben immer davor gewarnt, die Delta-Variante zu verharmlosen”, ließ Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verkünden. Am Donnerstag wurden 15.145 Neuinfektionen und 55 Todesfälle vermeldet.