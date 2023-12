Gedenktafel für ermordete serbische Familie in Zagreb errichtet (FOTOS)

Bürgermeister Tomašević gedenkt der Zec-Familie. Eine Gedenktafel enthüllt, ein trauriges Kapitel Zagrebs. 32 Jahre nach dem schrecklichen Verbrechen.

Zum 32. Jahrestag des Verbrechens gegen die Familie Zec enthüllte Bürgermeister Tomislav Tomašević eine Gedenktafel. Er legte einen Kranz am Tatort auf dem Berg Sljeme nieder.

Die Gedenkveranstaltung wurde vom Serbischen Volksrat und der Antifaschistischen Liga Kroatiens auf dem Gelände bei Adolfovec organisiert. Dort wurden in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 1991 Aleksandra und ihre Mutter Marija Zec ermordet. Sie waren Zeugen des Mordes an ihrem Vater und Ehemann, Mihajlo Zec, vor ihrem Haus in Trešnjevci (Stadtteil von Zagreb).

Vor 32 Jahren

„Als Bürgermeister von Zagreb stehe ich zum dritten Mal an diesem traurigen Ort an diesem traurigen Tag, an dem am 7. Dezember 1991 genau vor 32 Jahren das Verbrechen an der Zec-Familie geschah. An diesem siebten Dezember war Aleksandra Zec, eine Zagreberin, 12 Jahre alt. Ich war knapp 10 Jahre alt, fast gleichaltrig. Die Mörder, die dieses schreckliche Verbrechen begangen haben, haben, wie wir alle wissen, obwohl sie die Tat zugegeben haben, nie dafür gebüßt, und das ist eine Schande“, sagte der Bürgermeister.

(FOTO: zagreb.hr)

Erinnerung an die Familie Zec

Die informative Gedenktafel ist der erste Teil eines Gesamtprojekts von Gedenkstätten, die an diesem Ort eine dauerhafte Erinnerung an die Familie Zec sein werden. Die Initiative junger Menschen für Menschenrechte spielte eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Gedenkstätte. Am 8. Mai, dem symbolischen Geburtstag von Aleksandra Zec, wandte sie sich an den Bürgermeister mit Richtlinien, wie die Erinnerung an die getöteten Mitglieder der Familie Zec angemessen bewahrt werden kann.

„Zagreb ist unsere Stadt“

Die Gedenktafel bedeutet eine Erinnerung, eine dunkle Erinnerung, die im kollektiven Gedächtnis und in der Geschichte von Zagreb verewigt ist. Die Gedenktafel bedeutet, dass wir an dieses schreckliche Verbrechen erinnern und darauf hinweisen, dass so etwas niemandem jemals wieder passieren sollte und niemals wieder passieren darf. Das ist der Grund, warum wir diese Gedenktafel aufstellen. Um uns daran zu erinnern und vor diesem Verbrechen aus der dunklen Episode der Vergangenheit gewarnt zu sein. Und uns ständig daran zu erinnern. In Zukunft muss Zagreb eine offene Stadt der Unterschiede und Vielfalt sein. Eine Stadt, in der niemand aus irgendeinem Grund diskriminiert wird. Und eine Stadt, in der alle Menschen stolz sagen können: Zagreb ist unsere Stadt. Ich rufe alle von euch und alle anderen Einwohner von Zagreb auf, eine solche offene Stadt in der Zukunft aufzubauen“, betonte der Bürgermeister.

(FOTO: zagreb.hr)

Die Stadt Zagreb war der Investor für die Errichtung der Gedenktafel im Bereich Adolfovec. Dieser befindet sich im zentralen Teil des gesamten Waldkomplexes des Naturparks Medvednica. Die Gedenktafel wurde auf einer kleinen Lichtung in unmittelbarer Nähe aufgestellt, und im Hintergrund ist die Stadt zu sehen.

Neben dem Bürgermeister nahmen auch die stellvertretende Bürgermeisterin Danijela Dolenec, der Präsident des Serbischen Volksrates Milorad Pupovac, der Präsident der Antifaschistischen Liga Kroatiens Zoran Pusić, der Präsident des Rates der serbischen nationalen Minderheit von Zagreb Boris Milošević sowie Vertreter des Rates für Jugendliche von Zagreb und der Initiative junger Menschen für Menschenrechte an der Gedenkveranstaltung teil.

Tragödie der Familie Zec

Die Ermordung der Zec-Familie ereignete sich am 7. Dezember 1991 in Zagreb während des kroatischen Unabhängigkeitskrieges. Eine Gruppe von fünf kroatischen Milizionären erschoss drei Mitglieder einer serbischen Familie. Mihajlo Zec, seine Frau Marija und ihre 12-jährige Tochter Aleksandra. Zwei weitere Kinder der Zec-Familie entkamen. Die Mörder wurden festgenommen, aber nach einer umstrittenen Gerichtsentscheidung im Jahr 1992 freigelassen.

(FOTO: screenshot/youtube/@BasCelik12)

Nach einer langen Phase offensichtlicher Nachlässigkeit und Vertuschung wurde der Mord an der Zec-Familie nie vom kroatischen Rechtssystem behandelt. Die Regierung stimmte jedoch einer Entschädigung der überlebenden Familienmitglieder in einer gerichtlichen Einigung von 2004 zu. Die Haupttäter dieses Mordes erhielten Haftstrafen wegen anderer Verbrechen.