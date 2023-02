Bürgermeister von Pula verbietet Turbofolk-Konzert

Der Bürgermeister von Pula (Kroatien), Filip Zoricic, hat ein für den 25. März geplantes Konzert mit zahlreichen Folk-Stars abgesagt. Das Konzert-Lineup umfasste bekannte Namen wie Ana Bekuta, Dragan Kojic Keba, Dusko Kulis und Zorana Micanovic. Der Konzert-Veranstalter, die Organisation “Hiljadarka”, hatte bereits den Konzertsaal gemietet, als der Bürgermeister beschloss, das Event zu untersagen.

„Obwohl das gesamte Team von Hiljadarka mit Enthusiasmus an den Vorbereitungen für das Konzert arbeitete, war der Bürgermeister von Pula, Herr Filip Zoricic, offenbar nicht davon überzeugt. Er hat schlichtweg entschieden, dass in öffentlichen Räumlichkeiten kein Turbo-Folk gespielt wird“, heißt es vonseiten des Veranstalters.

„Es tut uns sehr leid für alle Fans der Folk-Musik und von Hiljadarka. Die Nachfrage nach den Tickets war phänomenal, wir haben echt gesehen, dass das Interesse riesengroß war. Das Konzert war einen Monat im Voraus zu 85 Prozent ausverkauft. Offenbar gibt es in Pula und Umgebung ein großes Publikum, aber wir können das Konzert leider wegen Herrn Filip Zoricic, dem Bürgermeister von Pula, nicht veranstalten“, schreiben die Veranstalter und kündigen an, dass das Konzert nun nach Osijek verlegt wird.

Alle, die bereits ein Ticket gekauft haben, können dieses gegen volle Rückerstattung zurückgeben oder für das Konzert in Osijek verwenden. „Auf Betreiben des Bürgermeisters Filip Zoricic wurde uns die zuvor bezahlte Saalmiete zurückerstattet und der Mietvertrag gekündigt, einfach so, ohne vorherige Ankündigung, angemessene und rechtliche Begründung oder die Möglichkeit, ein allfälliges Problem in einem Gespräch zu lösen“, betont das Organisationsteam.

Auf die Frage, ob durch die Konzertabsage ein finanzieller Schaden entstanden ist, meldet der Veranstalter, dass rund 80 Prozent der Gesamtkosten gedeckt wurden, das gilt für die Produktion, das Marketing und die Organisation und professionelle Durchführung des Konzerts.

➤ Bis heute sind laut Hiljadarka insgesamt 2.947 Tickets verkauft worden.

Bürgermeister Zoricic begründete seine Entscheidung, das Folk-Konzert zu verbieten, in einem Interview für “Glas Istre”. „Ich habe klar und unmissverständlich gesagt, dass Konzerte dieser Art in den Räumlichkeiten und Einrichtungen unter der Verwaltung der Stadt Pula nicht abgehalten werden. Außerdem bin ich der Meinung, dass diese Art von Musik weder zu unserer Region noch zur Kultur und Mentalität der Stadt Pula gehört. Dies ist der einzige und ausschließliche Grund für diese Entscheidung. Weder ich noch die Leitung der Abteilung für Soziales und Jugend waren über die Veranstaltung rechtzeitig informiert, sonst hätte ich die Entscheidung viel früher getroffen“, so der Bürgermeister von Pula.

„Die Nachricht über das geplante Konzert erreichte mich gerade in dem Moment, als wir im Stadttheater ‘INK’ das 75-jährige Jubiläum des Kulturvereins Lino Mariani feiern und die Erinnerung an Nello Milotti pflegen. Das ist ein Ereignis, das den bürgerlichen Geist des europäischen und mediterranen Pula zeigt, den wir bewahren wollen. Es ist meine Pflicht, für alle offen zu sein, und im öffentlichen Raum werden wir, solange ich Bürgermeister bin, die Identität des bürgerlichen, europäischen und mediterranen Pula mit seinen vielfältigen, multikulturellen und multiethnischen Werten fördern und bewahren“, ergänzte Zorcic.

„Pula ist derzeit der europäische Hotspot für Konzerte. Beim Summer Festival in der Arena werden weltbekannte Künstler wie Robbie Williams, Imagine Dragons, Eros Ramazotti, Florence and the Machine… auftreten. Da muss man gar nicht darüber reden, was das für Pula als Reiseziel bedeutet. Ich denke, dass wir zurecht wählerisch sind, wenn wir entscheiden, welche Interpreten in den Veranstaltungsorten unserer Stadt auftreten werden“, wird Zoricic von “N1” zitiert.