Chaos in Bahrain um Vlahovic: Polizei rückt an, Fans “umzingeln” den Serben 

Dusan Vlahovic glänzte in einem Freundschaftsspiel gegen Bahrain, dem letzten Test Serbiens vor der WM in Katar. Die Serben gewannen 5:1, Vlahovic erzielte ein Tor und gab zwei Assists. Dabei spielte er nur in der zweiten Halbzeit.

Der serbische Torschütze sorgte regelrecht für Chaos, da viele Fans ein Foto mit ihm machen oder ein Autogramm ergattern wollten. Die Situation geriet jedoch außer Kontrolle, die Fans drückten zu sehr, sodass die Polizei reagieren musste.

Der Sicherheitsdienst musste Vlahovic anschließend zum Bus eskortieren. Die ganze Szene sehen Sie im Video unter dem Text.



Serbien spielt in der Gruppe G. Dort warten Brasilien, Kamerun und die Schweiz. Das erste Spiel der WM bestreitet die Mannschaft gegen Brasilien am 24. November um 20 Uhr.