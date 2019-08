Charmed-Star, Alyssa Milano spricht zum ersten Mal über ihre Abtreibungen!

Teile diesen Beitrag:







Alyssa Milano, vor allem bekannt aus der Kultserie „Charmed – Zauberhafte Schwestern“ ist für ihr emanzipatorisches Engagement bekannt. Nun sprach sie auch über ein Tabu-Thema und zwar aus eigener Erfahrung.

Lesen Sie auch: Studie: Kinder machen glücklich, aber erst wenn sie ausziehen! Laut einer Studie der Universität Heidelberg machen Kinder erst dann glücklich, wenn sie aus dem Haus der Eltern ausgezogen sind.

Neben der #metoo-Bewegung, die sie mit initialisierte, entschloss sich die 46-Jährige nun zu einem mutigen Schritt. Sie äußerte sich nämlich erstmals öffentlich zu ihren zwei Abtreibungen, die sie vor über 20 Jahren vornehmen ließ.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #tbt 🌺 Ein Beitrag geteilt von Alyssa Milano (@milano_alyssa) am Mär 7, 2019 um 1:37 PST

Nach den umstrittenen Abtreibungsgesetzen, die in verschiedenen US-Bundesstaaten verabschiedet wurden, sprach die Schauspielerin nun erstmals selbst darüber, welche Erfahrung sie mit diesem Thema gemacht hat.

So berichtete die Schauspielerin, dass sie im Alter von 20 Jahren trotz Verhütung schwanger wurde. Damals entschied sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch und zwar zwei Mal innerhalb nur weniger Monate.

Wie sie in ihrem Podcast „Alyssa Milano: Sorry Not Sorry“ erzählt, hätten beide Abtreibungen tiefe Wunden hinterlassen, die sich nur schwer mit ihrer katholischen Erziehung vereinbaren ließen. Laut der 46-Jährigen habe das dazu geführt, dass sie mit ihrem Glauben im Konflikt stand.

Die Folge waren Angstzustände, deren Verarbeitungen Jahre dauerte. Die Entscheidung für den Schwangerschaftsabbruch fiel, weil sie sich eigenen Angaben zufolge nicht bereit fühlte, Mutter zu sein.

Milano zufolge sei ihr die Entscheidung zwar alles andere als leicht gefallen, doch sie bereue sie nicht. So ist sich eine der damaligen „Zauberhaften Schwestern“ sicher, dass ihr Leben anders verlaufen wäre, wenn sie vor 26 Jahren nicht abgetrieben hätte: „Ich hätte meine Kinder nicht, ich hätte meine Karriere nicht und ich hätte jetzt nicht diese Plattform, die ich nutzen kann, um gegen Unterdrückung zu kämpfen.”