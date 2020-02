„Charmed“-Star Shannen Doherty erkrankt erneut an Krebs! (VIDEO!)

Unter Tränen enthüllt der Serien-Star ihr tragisches Schicksal.

Fünf Jahre nach ihrem Kampf gegen den Brustkrebs ist Schauspielerin Shannen Doherty erneut erkrankt. „Mein Krebs ist zurück und deshalb bin ich hier“, verkündete sie in der TV-Show „Good Morning America“.

„Ich bin wie versteinert. Ich habe wirklich Angst“, erklärte Doherty. Der Krebs soll wieder gestreut haben: „Es würde in wenigen Tagen oder Wochen von selbst herauskommen, dass ich mich im vierten Krebs-Stadium befinde.“

2015 erfuhr Doherty von ihrem Brustkrebs. Es folgte eine kräftezerrende Therapie samt der Erkenntnis, dass sie sich vermutlich nie mehr völlig erholen wird.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: @DohertyShannen opens up about her private health battle. “I’m stage four – my cancer came back.”@arobachhttps://t.co/IvsAr3odaj pic.twitter.com/Amhcm7x5Q4

— Good Morning America (@GMA) February 4, 2020