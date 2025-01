Chef für Unterstützungsleistungen bezeichnet Asyl-Bezahlkarte als „Schikane“

Die Bezahlkarte für Asylsuchende wird als ineffizient kritisiert, obwohl das Konzept grundsätzlich unterstützt wird. Das Innenministerium sieht sie als Maßnahme zur Missbrauchsprävention.

Andreas Achrainer, Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, äußerte deutliche Kritik an der Bezahlkarte für Asylsuchende in Niederösterreich. Bei einem Auftritt im Ö1-Radio bezeichnete er die Karte als „Schikane“, da sie in ihrer jetzigen Form nicht einmal in Sozialmärkten einsetzbar sei.

Konzept befürwortet

An sich befürworte Achrainer das Konzept der Bezahlkarte, da sie im Vergleich zu Bargeldauszahlungen sowohl kostengünstiger als auch verwaltungstechnisch effizienter sei. In Oberösterreich bewähre sich das System, während in Wien weiterhin Geld direkt auf Konten der Asylsuchenden überwiesen wird.

Zweck und Umsetzung

Das Innenministerium argumentiert, die Bezahlkarte solle Missbrauch verhindern, speziell die Überweisung von Geldern ins Ausland. Aktuell werden 40 Euro pro Monat als Taschengeld auf die Karte geladen. Für Asylsuchende, die privat untergebracht sind, gibt es zusätzlicherweise einen Mietzuschuss von bis zu 165 Euro sowie 260 Euro für Verpflegung.

Lesen Sie auch: Mikl-Leitner zieht Zwischenbilanz: Asyl-Bezahlkarte und 40 Prozent mehr Ausländer 571 Tage nach dem Start der Regierungskoalition zog Mikl-Leitner am Montag im historischen Rahmen von Schloss Hof eine Zwischenbilanz.

Niederösterreich führt Hardcore-Bezahlkarte für Asylanten ein Niederösterreich führt eine strengere Variante der Bezahlkarte für Asylbewerber ein, die den Kauf von Alkohol und Zigaretten verbietet.

Asylwerber: Bezahlkarte kommt laut Karner ab 2025 bundesweit Österreich plant ab 2025 die Einführung einer einheitlichen Sachleistungskarte für Asylwerber zur Vereinheitlichung der Grundversorgung.

Die Implementierung der Bezahlkarte hat zum Ziel, die Effizienz finanzieller Unterstützung zu erhöhen und Missbrauch zu minimieren. Allerdings zeigen sich Unterschiede in der Wirksamkeit des Systems in den verschiedenen österreichischen Bundesländern.