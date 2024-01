Geldspar-Meisterplan: So einfach spart ihr 1.378 Euro

In einem cleveren Finanzansatz kannst du hautnah miterleben, wie dein Geldberg Woche für Woche wächst – und das ohne schmerzhafte Einschnitte.

Es klingt beinahe zu clever, um wahr zu sein: Mit einem simplen Kniff gelingt es dir, innerhalb eines Jahres stolze 1.378 Euro zu sparen! Beim näheren Betrachten fragt man sich unweigerlich: Warum haben wir das nicht schon immer so gehandhabt?

Denn mit diesem Trick siehst du Woche für Woche zu, wie dein Geldberg kontinuierlich anwächst. Das Beste daran: Es tut überhaupt nicht weh.

Der Trick beginnt klein, und am Ende des Jahres präsentiert sich dir ein stattlicher Geldberg. Ganze 1.378 Euro sparst du innerhalb von 52 Wochen, wenn du die „52 Wochen Spar-Challenge“ annimmst. Viele Anhänger starten diese Challenge traditionell zu Beginn eines neuen Jahres, aber der Beginn liegt ganz in deiner Hand.

Und das Schöne daran: Du benötigst nicht viel, um die Herausforderung für dich selbst zu starten. Mit einem schmucken Glas oder einer Spardose, einem Zettel und einem Stift bist du bestens gerüstet.

simpler Spar-Trick

Nun geht es los: Jede Woche wirfst du Geld in dein Gefäß. Der simple, aber geniale Kniff besteht darin, dass du jede Woche einen zusätzlichen Euro sparst!

Konkret bedeutet dies: In der ersten Woche legst du einen Euro beiseite, in der zweiten Woche zwei Euro, in der dritten Woche drei Euro – und so fährst du das gesamte Jahr fort.