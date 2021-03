Club Viva: Das sind die 7 Hitgiganten, zu denen wir alle gefeiert haben (VIDEOS)

Es ist schon fast ein Jahr her seitdem der legendäre Club Viva seine Tore ein für alle Mal geschlossen hat. Um euch in die Zeit zurückzuversetzen, hat Kosmo die Top 5 Lieder rausgepickt, die immer zur selben Zeit gespielt wurden.

„Welcome to Club Viva“: Über 15 Jahre lang begrüßte so einer der legendärsten Balkanclubs in Wien seine Partygäste. Jedes Wochenende sowie Feiertage wurde der Club intensiv besucht. Egal zu welcher Uhrzeit, die Warteschlangen waren immer lang und der Club war überfüllt, sodass man sich kaum bewegen konnte. Viele Gäste scherzten und meinten, dass man Handtücher verteilen sollte, weil man sich wie in einer Sauna fühlt.

Partymäuse besuchten zuerst die Ottakringerstraße bevor „alle“ in die Nordwestbahnstraße landen. Obwohl uns die Lieder nach einiger Zeit genervt haben, die der legendäre DJ Silver aufgelegt hat, so haben wir immer laut mitgesungen. Vor allem jetzt zur Coronazeit, wo alle Clubs zu haben, lassen wir Viva noch einmal auferstehen und präsentieren euch die wohl bekanntesten und meistgespielten Lieder des Clubs.

