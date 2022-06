Club Viva, Netlog & Limewire: 7 Dinge, die jeder miterlebt hat!

Lang lang ist es her, seit dem letzten großen Rausch in de wohl legendärsten Jugo-Discos wie Nachtwerk und Viva, die Wien je gesehen hat. In der Technik haben wir uns mit aufklappbaren Handys cool gefühlt , die heute praktisch keiner mehr hat.

StudiVZ

Wenn man heute über „Social Media” spricht, so meint man damit meistens Instagram, WhatsApp oder Facebook. Soziale Netzwerke, womit man sich online mit anderen verbinden und mit ihnen unterschiedliche Postings aus dem eigenen Privatleben zeigen kann. Vor über 15 Jahren sahen die sozialen Netzwerke ein wenig anders aus.

Das war die erste Plattform, wo Schüler und Studenten ihr kleines virtuelles Unwesen treiben konnten. Die Plattform ähnelt Facebook sehr. User konnten sich online ein eigenes Profil anlegen und interessante Infos wie “Hobbys” oder “Zitate” mitteilen.

Es ähnelt einem Freundschaftsbuch sehr, wo jeder sich beschrieben hat. Außerdem konnte man andere Personen hinzufügen, chatten, Bilder hochladen und an Gruppendiskussionen teilnehmen.

