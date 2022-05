Diese CoV-Gesetze sind bis 2023 verlängert

Der Nationalrat hat mehrere CoV-Gesetze bis Ende Juni 2023 verlängert. Somit schaffte er die gesetzliche Grundlage für weitere Corona-Maßnahmen.

In Österreich laufen derzeit heftige Debatten. Viele fordern Ende der Corona-Maskenpflicht in allen Lebensbereichen. Am Mittwoch standen an der Tagesordnung des Nationalrates mehrere Covid-Bestimmungen.

Diese Corona-Gesetze wurden verlängert

Epidemiegesetz wurde verlängert. Das heißt, die rechtlichen Grundlagen wie etwa für die Durchführung von Screeningprogrammen, die Ausstellung von Impf- und Testzertifikaten oder die Verhängung von Ausreisebeschränkungen werden geschaffen.

Weiters können die Bundesländer im Falle einer Krisensituation ohne Sondergenehmigungen die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.

Quelle: politik-live.at