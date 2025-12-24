Däne im Anflug: Thorup schon zum zweiten Mal bei Rapid-Bossen

Die Trainersuche in Hütteldorf nimmt Fahrt auf: Der dänische Coach Johannes Hoff Thorup verhandelt bereits zum zweiten Mal persönlich mit Rapid Wien.

Die Trainersuche des SK Rapid steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Nach der Entlassung von Peter Stöger Ende November und der wenig erfolgreichen Interimsphase unter Stefan Kulovits, der in fünf Pflichtspielen vor der Winterpause lediglich zwei Zähler sammeln konnte, zeichnet sich nun eine Lösung ab. Wie Sky berichtet, weilt der dänische Coach Johannes Hoff Thorup bereits zum zweiten Mal für persönliche Verhandlungen mit den Hütteldorfer Verantwortlichen in Wien-Hütteldorf.

Thorups Karriereweg

Der 36-jährige Übungsleiter ist derzeit auf dem Markt verfügbar, nachdem seine letzte Station bei Norwich City in der englischen Championship im April endete. Zuvor sammelte Thorup Erfahrungen beim FC Nordsjaelland in Dänemark.

Als taktische Präferenz gilt ein offensives 4-3-3-System, zudem wird ihm eine besondere Stärke in der Förderung junger Talente nachgesagt.