Nach FA-Cup-Triumph: Wird Glasner Nationaltrainer?

Vom Europa-League-Sieger zum Nationaltrainer? Ein geheimes Treffen mit dem niederländischen Fußballverband bringt Oliver Glasners Karriereplanung in ein neues Licht.

Oliver Glasners Trainerweg gleicht einer Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht. Während seine aktive Laufbahn als Spieler und Kapitän der SV Ried ohne große Triumphe verlief, entwickelte er sich an der Seitenlinie zu einem Erfolgsgaranten. Nach ersten Erfahrungen als Assistent in Salzburg und Cheftrainer in Ried übernahm er 2015 beim Lokalrivalen LASK das Ruder. In Personalunion als Trainer und Sportdirektor verhalf er den Linzern zu neuem Glanz und krönte die Arbeit 2019 mit der Vizemeisterschaft hinter Serienmeister Salzburg.

Der Sprung ins Ausland folgte mit dem Engagement beim VfL Wolfsburg, wo Glasner die Wölfe zurück in die Königsklasse führte. Nach Differenzen mit Sportchef Schmadtke zog es den Österreicher zur Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen schrieb er Geschichte und holte sensationell den Europa-League-Pokal 2023, bevor sich die Wege trennten. Nach kurzer Auszeit wagte der 51-Jährige den Schritt auf die Insel und übernahm den abstiegsbedrohten Traditionsklub Crystal Palace in London. Nicht nur gelang der Klassenerhalt, im Folgejahr führte Glasner die Eagles sogar zum ersten bedeutenden Titel der Vereinsgeschichte durch den Triumph im FA Cup.

Palace-Erfolgsgeschichte

Mit Crystal Palace mischt Glasner derzeit im Rennen um die Champions-League-Plätze mit. Dennoch machte der Österreicher kürzlich seinem Unmut über ausgebliebene Transfers Luft – darunter auch ein Landsmann aus dem ÖFB-Team. Trotz der aktuell guten Tabellenposition – Rang 8 mit nur drei Punkten Rückstand auf die Champions-League-Ränge nach 17 Spieltagen – verdichten sich die Anzeichen für ein Ende seiner Zeit in London. Berichten zufolge wird Glasner seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Immer wieder fallen in diesem Zusammenhang Namen wie Liverpool, Chelsea, Tottenham und Manchester United als potenzielle neue Arbeitgeber.

Oranje-Gespräche

Nun sorgt jedoch eine Enthüllung für Aufsehen, die ein ganz anderes Licht auf Glasners Zukunftspläne werfen könnte. Ein Reporter aus Großbritannien behauptet, der Österreicher habe sich in der vergangenen Woche mit Vertretern des niederländischen Fußballverbands zu ersten Gesprächen getroffen. Zwar steht Ronald Koeman bei den Niederländern aktuell nicht zur Disposition, doch sein Vertrag endet nach der Weltmeisterschaft. Zudem gab es bereits 2020 gesundheitliche Bedenken nach einem Krankenhausaufenthalt des 61-Jährigen, und erst kürzlich machte Koeman die Krebserkrankung seiner Frau öffentlich. Die Oranje-Verantwortlichen scheinen daher vorausschauend nach einem würdigen Nachfolger zu suchen.

Nach dem vertraulichen Treffen soll Glasner allerdings bereits abgewunken haben. Möglicherweise wartet er auch die Entwicklung rund um Ralf Rangnick und das österreichische Nationalteam nach der WM ab. Fest steht nur, dass Glasner für den kommenden Sommer den nächsten Karriereschritt plant und seine Optionen sorgfältig abwägt.

Der Österreicher gehört zu den begehrtesten Trainern auf dem Markt – und das angebliche Geheimtreffen befeuert nun die Gerüchteküche um seine Zukunft.