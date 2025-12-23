Parkplatz-Drama: Baby kommt zwischen Einkaufswagen zur Welt

Zwischen Einkaufswagen und Parkplatzmarkierungen erblickte ein Mädchen das Licht der Welt – die ungewöhnliche Geburt ließ dem Rettungsteam keine Zeit.

Ein Mädchen kam am Sonntag überraschend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Traboch (Bezirk Leoben) zur Welt. Die Geburt ereignete sich spontan im Auto der Eltern. Als die alarmierten Sanitäter des Roten Kreuzes aus Trofaiach am Einsatzort eintrafen, hatte der Geburtsprozess bereits begonnen – der Kopf des Neugeborenen war bereits sichtbar.

Schnelle Geburt

Obwohl auch der Notarzthubschrauber Christophorus 17 zur Unterstützung angefordert wurde, ließ sich das Baby nicht aufhalten. Innerhalb weniger Augenblicke vollendete sich die Geburt im Fahrzeug auf dem Supermarktparkplatz. Nach Auskunft der Ersthelfer befanden sich Mutter und Neugeborenes in gutem Gesundheitszustand und wurden umgehend im Rettungswagen erstversorgt und untersucht.

Vaters besondere Rolle

Eine besondere Rolle übernahm der Vater des Kindes, der selbst die Durchtrennung der Nabelschnur vornahm. Im Anschluss wurden die Mutter und ihre Tochter unter Begleitung des Hubschrauberteams mit dem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus Leoben transportiert.

