Das ist der Unterschied zwischen Iftar und Sahur

Für muslimische Gläubige hat heute der Ramadan begonnen – der Fastenmonat, der bis zum 21. April dauert. Während des 30-tägigen Fastens im Ramadan verzichten die Gläubigen vom Sonnenaufgang (Sahūr) bis zum Einbruch der Dunkelheit (Iftar) auf Essen, Trinken, schlechte Taten und Gedanken.

Am Ende der Fastenzeit wird „Ramazan Bayrami“ bzw. Ramadan gefeiert, einer der beiden wichtigsten islamischen Feiertage.

Ramadan repräsentiert die ersten drei Tage des Monats Schawwāl. Ramadan ist einer der besonderen Monate im Islam. Eine der fünf Grundpflichten eines jeden Muslims ist das Fasten, das in diesem Monat durchgeführt wird.

Während der dreißig Tage des Ramadan müssen Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken und sexuellen Kontakt verzichten. Nach Ende dieses Monats folgt der Monat Schawwāl. Die ersten drei Tage dieses Monats sind für einen der beiden Feiertage im Islam besetzt, „Ramazan Bayrami“ (1., 2. und 3. Tag des Monats). Es symbolisiert das Ende des Fastens.

Eine der häufigsten Fragen, die von Angehörigen anderer Religionen zu dieser Zeit gestellt werden, bezieht sich auf die Mahlzeiten, die die Anhänger der islamischen Religion zu dieser Zeit praktizieren.

Der Unterschied zwischen Iftar und Sahur

Iftar ist die Mahlzeit, die am Ende des Tages während des Ramadan serviert wird, um den Tag abzuschließen. Es bedeutet wörtlich „Frühstück“. Iftar wird an jedem Tag des Ramadan bei Sonnenuntergang serviert, da Muslime täglich ihr Fasten brechen.

Sahūr bezieht sich auf die Mahlzeit, die vor der Morgendämmerung gegessen wird, um das Fasten zu beginnen. Grundsätzlich ist dies die letzte Mahlzeit, die gegessen wird, bevor für den Rest des Tages gefastet wird.

Zunächst werden Datteln, Wasser oder Milch zum Fastenbrechen gegessen und getrunken. Nach dem Maghrib-Gebet gibt es ein vollständiges Menü, bestehend aus Suppe, Salat, Vor- und Hauptspeisen. In einigen Kulturen findet eine vollständige Mahlzeit spät in der Nacht oder sogar früh am Morgen statt. Traditionelles Essen unterscheidet sich jedoch von Land zu Land.

Iftar ist ein sehr soziales Ereignis, an dem Familien- und Gemeindemitglieder teilnehmen. Es ist üblich, dass Menschen andere zum Abendessen bewirten oder sich als Gemeinschaft zum Potluck versammeln. Es kommt auch oft vor, dass Menschen zum Essen eingeladen werden, die arm sind. Die spirituelle Belohnung für wohltätige Spenden wird während des Ramadan als besonders bedeutsam angesehen.

Ausnahmen beim Fasten

Das Fasten ist obligatorisch, doch Schwangere, Reisende, ältere Menschen oder Frauen während der Menstruation haben das Recht auf Ausnahme. Versäumte Fastentage können durch willkürliches Fasten nachgeholt werden. Das kann auf einmal geschehen, wenn alle versäumten Tage während des Ramadan nachgeholt werden, oder an getrennten Tagen zu jeder Zeit im Jahr.