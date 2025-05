DAS musst du heute tun – sonst verwendet Meta deine Daten für das KI-Training

Der Countdown läuft: Meta will ab Mai 2025 öffentliche Nutzerinhalte für KI-Training verwenden. Wer heute nicht widerspricht, verliert dauerhaft die Kontrolle.

Der Tech-Konzern Meta steht kurz vor einer weitreichenden Änderung seiner Datennutzungspolitik. Ab morgen, dem 27. Mai 2025, will das Unternehmen unter Führung von Mark Zuckerberg öffentlich zugängliche Inhalte seiner Nutzer auf Facebook, Instagram und WhatsApp zum Training seiner KI-Systeme einsetzen. Besonders kritisch: Wer nicht rechtzeitig Einspruch erhebt, kann später nicht mehr verhindern, dass seine Daten für diesen Zweck verwendet werden.

Nutzer von Facebook und Instagram haben nur noch bis zum 26. Mai 2025 die Möglichkeit, über ein spezielles Formular im Nutzerbereich der jeweiligen Plattform Widerspruch einzulegen. Beim Klick auf die jeweilige Plattform kommt ihr direkt zum Formular!

Formular Instagram

Formular Facebook

Die extrem kurze Widerspruchsfrist sorgt für Unmut. Kritiker vermuten dahinter eine kalkulierte Taktik, um möglichst viele Nutzer im Unklaren zu lassen. Verpasst man diese Frist, stehen die eigenen Daten dem Konzern dauerhaft zur Verfügung – ohne Möglichkeit, diese Entscheidung später zu revidieren.

Weitreichende Konsequenzen

Die Datennutzung durch Meta hat weitreichende Konsequenzen: Persönliche Inhalte wie Texte, Bilder und Videos könnten zum Training von KI-Modellen verwendet werden, wodurch individuelle Ausdrucksweisen in KI-generierten Inhalten reproduziert werden könnten. Die Daten könnten für Werbezwecke, Produktentwicklung und Verhaltensanalysen genutzt werden – ohne finanzielle Vergütung oder transparente Information über die genaue Verwendung.

Nach dem Stichtag verlieren Nutzer dauerhaft die Kontrolle über diese Verwendung und können ihre Einwilligung nicht mehr zurückziehen. Selbst nach Löschung des Accounts könnten die Daten weiterverwendet werden. Zudem besteht das Risiko einer Verwässerung der digitalen Identität durch KI-Reproduktion sowie eines möglichen Zugriffs durch Drittanbieter oder Meta-Partner.

Die Datenerfassung umfasst praktisch alle öffentlich sichtbaren oder als „öffentlich“ markierten Informationen. Dazu zählen grundlegende Daten wie Name, Nutzername und Profilbild auf Facebook und Instagram sowie sämtliche Aktivitäten in öffentlichen Gruppen, auf Facebook-Seiten und in Kanälen. Im Detail betrifft dies:

– Name

– Facebook- und Instagram-Benutzername

– Profilbild

– Öffentliche Profilinformationen

– Beiträge in öffentlichen Gruppen

– Aktivitäten auf Facebook-Seiten

– Interaktionen in öffentlichen Kanälen

– Kommentare unter öffentlichen Beiträgen

– Reaktionen (Likes, etc.) auf öffentliche Inhalte

– Öffentliche Beiträge und Status-Updates

– Öffentlich geteilte Fotos und deren Bildunterschriften

– Öffentlich geteilte Videos

– Öffentliche Stories und Reels

Besonders umfassend ist die Nutzung von öffentlich geteilten Inhalten wie Beiträgen, Fotos mit Bildunterschriften und Videos. Auch Kommentare unter öffentlichen Posts werden für das KI-Training herangezogen. Meta erhält dadurch Zugang zu einem enormen Datenpool, der jahrelange persönliche Aktivitäten umfassen kann.

WhatsApp-Besonderheiten

Für WhatsApp-Nutzer gibt es eine teilweise Entlastung: Private Chats sind durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt und werden nicht für das KI-Training verwendet. Diese Verschlüsselung gewährleistet, dass nur die direkt beteiligten Kommunikationspartner Zugriff auf die Inhalte haben.

– Persönliche Chats sind nicht betroffen (Ende-zu-Ende-verschlüsselt)

– Ausnahme: Gespräche mit „Meta AI“ sind nicht verschlüsselt und werden verwendet

– Öffentliche WhatsApp-Kanäle und deren Inhalte

Eine wichtige Einschränkung besteht jedoch: Gespräche mit dem KI-Assistenten „Meta AI“ auf WhatsApp sind nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Sie gelten als „öffentlich“ und können somit für das Training der künstlichen Intelligenz genutzt werden – ein Detail, das vielen Nutzern vermutlich nicht bewusst ist.

Wer seine Daten schützen möchte, sollte unverzüglich handeln. Facebook- und Instagram-Nutzer müssen dazu ein Formular im eingeloggten Bereich der jeweiligen Plattform ausfüllen. Konsumentenschützer empfehlen dringend, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, falls Bedenken bezüglich der Datennutzung bestehen.

Datenschutzexperten raten langfristig zu regelmäßigen Überprüfungen der Privatsphäre-Einstellungen und zu einer bewussten Abwägung, welche Informationen man öffentlich teilen möchte. In einer Zeit, in der Daten als wertvolle Ressource gelten, wird der verantwortungsvolle Umgang mit der eigenen digitalen Identität zunehmend wichtiger.

Metas Vorstoß ist Teil einer umfassenderen Strategie, im expandierenden KI-Markt Fuß zu fassen. Für die Entwicklung konkurrenzfähiger KI-Systeme benötigen Unternehmen gewaltige Mengen an Trainingsdaten. Die Milliarden Nutzer auf Metas Plattformen stellen eine nahezu unerschöpfliche Datenquelle dar.

Für den Konzern ist die Nutzung dieser Ressource ein logischer Schritt. Für die Nutzer bedeutet es jedoch, dass ihre persönlichen Inhalte – von Urlaubsfotos bis zu Kommentaren – plötzlich Teil eines KI-Trainingsdatensatzes werden können, ohne dass sie dafür entschädigt werden oder die genaue Verwendung nachvollziehen können.

