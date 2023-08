Das passiert mit euch, wenn ihr häufig Mittagsschlaf macht

Kennt man diese Tage, an denen man sich einfach nur erschöpft und ausgelaugt fühlt, weil die Nacht zu kurz war? Ein kurzer Powernap am Nachmittag kann hier Wunder wirken. Doch was genau passiert dabei in unserem Körper und wie wirkt sich das auf unsere allgemeine Gesundheit und Leistungsfähigkeit aus?

Eines ist sicher, ein gut durchgeführter Powernap kann wahre Wunder bewirken und uns dabei helfen, unseren Energiehaushalt wieder aufzufüllen. Besonders wenn wir uns in einem stressigen Arbeitsalltag befinden und morgens früh aufstehen, kann eine kurze Pause am Mittag unsere Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne steigern. Dadurch fühlen wir uns nicht nur erholter, sondern machen auch weniger Fehler bei unserer Arbeit.

Aber ein Powernap bringt nicht nur Vorteile für unsere Arbeitsleistung, sondern kann auch positive Auswirkungen auf unsere allgemeine Gesundheit haben. So fanden Wissenschaftler der Harvard School of Public Health heraus, dass ein tägliches, kurzes Schläfchen dabei helfen kann, unser Herz-Kreislauf-System zu verbessern. Ausreichend Schlaf hilft unserem Körper dabei, Stress abzubauen, der ansonsten auf unser Herz schlagen würde.

Obwohl ein Powernap viele Vorteile bringt, sollte man jedoch beachten, dass zu langer Schlaf auch negative Auswirkungen haben kann. Wenn wir nämlich aus einer Tiefschlafphase erwachen, fühlen wir uns danach oft erschöpft und unausgeruht, egal wie gut wir vorher geschlafen haben.

Um das zu vermeiden, sollte der Powernap idealerweise nicht länger als 30 Minuten dauern. Ein kleiner Tipp: Stellen Sie sich einfach einen Wecker, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu lange schlafen. So können Sie all die Vorteile eines Powernaps genießen, ohne sich danach müde und erschöpft zu fühlen. Ein kurzes, entspanntes Schlaferlebnis am Mittag kann also der Schlüssel zu mehr Produktivität und besserer Gesundheit sein. Probieren Sie es aus!