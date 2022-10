Das sind die beliebtesten Urlaubsziele der Bosnier

Das Institut für Jugendentwicklung KULT hat mit Unterstützung des Nationalen Demokratischen Instituts von Bosnien und Herzegowina Forschungen zur Stellung und den Bedürfnissen junger Menschen durchgeführt. Junge Menschen aus Bosnien und Herzegowina besuchen am häufigsten Kroatien, Deutschland, Österreich, die Türkei und Montenegro. Der häufigste Grund für ihre Reise ist der Tourismus, aber auch der Besuch von Verwandten.

Auf Initiative des Vertreters in der Kreisversammlung Zentralbosnien führte das Institut für Jugendentwicklung KULT mit Unterstützung des Nationaldemokratischen Instituts von Bosnien und Herzegowina eine Untersuchung über die Stellung und Bedürfnisse junger Menschen durch. Dies ist auch die erste umfassende Untersuchung des Instituts in diesem Landkreis, wenn es um die Stellung und Bedürfnisse junger Menschen geht.

Die Datenerhebung erfolgte im Oktober letzten Jahres anhand eines standardisierten Fragebogens, mit dem das Institut für Jugendentwicklung KULT die Stellung und Bedürfnisse junger Menschen auf verschiedenen Regierungsebenen in Bosnien und Herzegowina erforscht.

Bei Auslandsreisen geben weniger als die Hälfte (45,5 %) der Jugendlichen an, in den letzten zwei Jahren ins Ausland gereist zu sein. Gleichzeitig erklärt weniger als die Hälfte (49%) der jungen Menschen, dass sie nicht gereist sind, und einer der Gründe war sicherlich die Covid-19-Pandemie und die staatlichen Beschränkungen für Einreise und Touristenbesuche, schreibt das kroatische Medium Vecernji list.

Trotz der COVID-19-Pandemie und der Beschränkungen, die eingeführt wurden, um die Ausbreitung des Virus in den Jahren 2020 und 2021 zu verhindern, geben junge Menschen an, dass sie Kroatien, Deutschland, Österreich, die Türkei und Montenegro am häufigsten besucht haben und die wichtigsten Reisegründe seien der Tourismus und Besuch von Verwandten, heißt es in Forschungsergebnissen.

Der Prozentsatz der jungen Menschen, die im Bezugsjahr die Möglichkeit hatten, in andere Städte innerhalb von Bosnien und Herzegowina zu reisen, beträgt 83,6 %. Von der Anzahl der jungen Menschen, die in den letzten 12 Monaten seit Beginn der Untersuchung in andere Städte in Bosnien und Herzegowina gereist sind, reisten die meisten nach Mostar, Sarajevo, Zenica, Travnik, Jajce, Vitez. Bei Ausflügen innerhalb des Unternehmens waren 22,2 Prozent der jungen Teilnehmer dieser Umfrage unterwegs. Dann nahmen 19,9% der Jugendlichen aus dem Kreis Zentralbosnien an Exkursionen ins Ausland teil, der gleiche Prozentsatz wurde bei Freiwilligen- und anderen Camps ausgewiesen. Was organisierte Reisen betrifft, nahmen junge Menschen in Zentralbosnien an Schüleraustauschen (4 %), Sommerschulen (7,6 %), Freiwilligencamps (19,9 %), Schulen in der Natur (8,1 %), Studienreisen (10,4 %), Exkursionen innerhalb des Unternehmens (22,2 %), Exkursionen zu einem anderen Unternehmen (15,7 %) und Exkursionen ins Ausland (19,9 %) teil, so die Ergebnisse dieser Untersuchung.

Den Ergebnissen der Analyse zufolge haben mehr als die Hälfte (51,2 %) der jungen Menschen in den letzten sieben Jahren die Ausreise ihrer unmittelbaren Familienangehörigen aus dem Land miterlebt.

Etwa 78 % der jungen Menschen geben an, dass ein Mitglied ihrer Großfamilie das Land in den letzten sieben Jahren verlassen hat, während mehr als 86 % der jungen Menschen die Auswanderung einer Person aus ihrer Nachbarschaft miterlebt haben.

Die Umfrageleiter, ebenfalls Jugendliche, befragten im Rahmen dieser Untersuchung über die Stellung und Bedürfnisse junger Menschen rund 604 Jugendliche aus Zentralbosnien in allen Gemeinden. Die Befragten wurden nach einem Zufallsstichprobenverfahren im Alter zwischen 15 und 30 Jahren ausgewählt. Die Repräsentativität ist mit der Anzahl der Befragten und dem Zufallsstichprobenverfahren gegeben, schreibt Vecernji list.

