Das sind die teuersten Immobilien in Österreich, die heuer verkauft wurden

Der österreichische Immobilienmarkt verzeichnet im ersten Quartal 2024 eine beachtliche Anzahl an Transaktionen, wobei Graz und Salzburg besonders im Fokus stehen. Eine detaillierte Analyse von willhaben, in Zusammenarbeit mit den Experten der IMMOunited, bietet Einblicke in die aktuelle Marktlage.

Graz bleibt Transaktions-Spitzenreiter

In der Steirischen Landeshauptstadt Graz wurden mit 391 Transaktionen die meisten Wohnimmobilien verkauft. Dies markiert einen klaren Spitzenwert im Vergleich zu anderen Regionen. Auch andere Städte wie Salzburg-Stadt (226 Transaktionen), Mödling (197) und Linz-Stadt (194) verzeichneten hohe Veräußerungszahlen. Pro Einwohner betrachtet führt jedoch Eisenstadt-Stadt (Burgenland) die Liste an.

Exklusive Verkäufe in Salzburg und Tirol

Auch bei den Kaufpreisen von Einzelfamilienhäusern führt Salzburg: Ein luxuriöses Einfamilienhaus wechselte für 7,2 Millionen Euro den Besitzer. In Tirol, bekannt für seine teuren Immobilien, wurden in Ellmau und Kitzbühel Immobilien für 6,5 Millionen bzw. 5,6 Millionen Euro verkauft. Wien dominiert hingegen den Wohnungsmarkt, insbesondere der Verkauf von Dachgeschosswohnungen im ersten Bezirk für 6,7 Millionen und 4,5 Millionen Euro sticht heraus.

Grundstücksverkäufe nach Fläche

Größentechnisch führt das Burgenland die Rangliste an: Ein gigantisches Grundstück in Neudorf bei Parndorf mit einer Fläche von über 430.000 Quadratmetern wurde verkauft. Dies wird gefolgt von Ottendorf an der Rittschein (Steiermark) mit 309.340 Quadratmetern und einem weiteren Grundstück in Neudorf (Burgenland) mit 300.001 Quadratmetern. Relativ klein wirkt dagegen der größte Verkauf in Salzburg, ein Grundstück in Anthering mit 16.291 Quadratmetern.

Die Immobilienmärkte in verschiedenen Bundesländern zeigen deutliche Unterschiede in Transaktionszahlen und Kaufpreisen. Während Graz und Eisenstadt führend bei Transaktionen sind, dominieren Salzburg und Tirol im hochpreisigen Segment. Tirol punktet ebenfalls durch große Grundstücksverkäufe. Die Daten belegen eine dynamische Entwicklung im österreichischen Immobiliensektor.