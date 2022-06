Der Hund, der auf dem Topf musizierte, ging viral! (VIDEO)

Im Unterschied zu Katzen, die oft stur sind und einem Spiel nicht zustimmen, scheint es dass Hunde glücklicher sind wenn Frauchen oder Herrchen mit ihnen etwas unternehmen.



Ein deutscher Schäferhund, so im viralen Video, sitzt vor seiner Besitzerin, welche ihn an seine Pfoten genommen hat, damit die beiden gemeinsam an einem umgedrehten Topf spielen können. Während sie dem Rhythmus der Trommeln folgt und mit seinen Pfoten auf seinem Instrument schlägt, bleibt der Hund zwar ruhig, wirkt aber auch ein bisschen verwirrt.



„Großartig, wie seine Zunge auf- und abgeht, er denkst sich bestimmt ‚Was zum Teufel geschieht hier eigentlich?‘, „Deutsche Schäferhunde sind die besten“, „Wie Süß!“, sind ein paar Kommentare unter dem Video.

Das Video dazu seht ihr auf der nächsten Seite!