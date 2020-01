Der preisgekrönte Film “Ajvar” kommt nach Österreich

Die feierliche Premiere des Filmes “Ajvar” findet am Freitag, dem 24.1.2020 im Wiener Cineplexx Donau Zentrum statt. Die Premiere wird mit dem Besuch der Schauspieler Sergej Trifunović und Vesna Čipčić sowie der Regisseurin Ana Maria Rossi bereichert.

Nach der Premiere in Wien kann das österreichische Publikum den Film in Graz, Linz, Innsbruck, Lauterach und Villach sehen. Die Vorführungen in diesen Städten finden am Sonntag, dem 26.1.2020 ab 18 Uhr in den jeweiigen Cineplexx-Kinos statt.

Eine weitere europäische Premiere des Filmes ist auch in Deutschland geplant und zwar am Sonntag, dem 2.2.2020 in folgenden Städten: Augsburg, Berlin, Hamburg, Hannover, München, Offenbach, Sindelfingen, Stuttgart, Düsseldorf, Bonn, Frankfurt, Krlsruhe, Villingen-Schwenningen, Memmingen und Mannheim.

Vida (Nataša Ninković) und Bane (Sergej Trifunović) sind ein Ehepaar, das schon seit längerer Zeit in Stockholm lebt. Sie sind im Beruf erfolgreich und verdienen genug Geld, um ein angenehmes Leben ohne Sorgen zu führen. Sie haben einen Hund, aber keine Kinder. Vida verdächtigt Bane eine Geliebte in Belgrad zu haben, redet aber nicht offen über ihre Zweifel. Über die Feiertage fahren sie nach Serbien, wo sich im bekannten Umfeld Szenen abpielen, die sich so schon oftmals in ihrem Gastarbeiter-Dasein wiederholt haben. Dieses Ostern fällt die Wand des Schweigens für immer.

Tickets sind im Vorverkauf an den Kassen sowie unter der offiziellen Webseiten der Cineplexx-Kinos erhältlich.