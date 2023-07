Die erfolgreichsten Balkan-Promis und ihre Unternehmen

In Serbien zeigt sich ein interessanter Trend unter den namhaften Künstlern: Sie diversifizieren ihre Einnahmequellen, indem sie ihre Musik- und Konzerteinkünfte in private Unternehmungen investieren. Die Branche der Wahl scheint jedoch stark vom Geschlecht abzuhängen.

Männliche Künstler tendieren dazu, ihre Vermögen in Gastronomie, Transport und Landwirtschaft zu stecken. Auf der anderen Seite konzentrieren sich die weiblichen Künstlerinnen stärker auf Investitionen in den Kosmetiksektor, Friseursalons und in Ferienimmobilien, die sie landesweit vermieten.

Vom Popstar zum Gastronomie-Mogul

Ein eindrucksvolles Beispiel für diese Entwicklung ist Sloba Radanovic. Der aufstrebende Star hat nach dem Kauf seines Eigenheims beschlossen, einen beträchtlichen Anteil seines Vermögens in den Aufbau eines Restaurants zu investieren. Das Restaurant erfreut sich besonders großer Beliebtheit bei Musikerkollegen, die es regelmäßig für private Veranstaltungen buchen.

Internationaler Erfolg außerhalb der Musikszene

Allerdings bleibt nicht jeder Künstler in seiner Heimat. Milan Stankovic, zum Beispiel, hat die Musikindustrie vollständig hinter sich gelassen und konzentriert sich nun auf sein Transportunternehmen in Chicago, das zu seiner wichtigsten Einnahmequelle geworden ist.

Der lukrative Seitenwechsel

Katarina Grujic, nach über einem Jahrzehnt im Musikgeschäft und nach der Geburt ihres Kindes, hat sich ebenfalls für einen Branchenwechsel entschieden.

Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie ein blühendes Gastronomieunternehmen ins Leben gerufen und besitzt ein luxuriöses Berghaus im serbischen Kolašin. Der anhaltende Erfolg des Unternehmens lässt sogar eine Expansion in Aussicht stellen.

Vom Balkan in die ganze Welt

Auch Alen Islamovic, ein bekannter Künstler aus dem Balkan, hat eine beeindruckende berufliche Veränderung durchlaufen. In Bihać betreibt er eine weitläufige Haselnuss-Plantage, die sich über 25.000 Quadratmeter erstreckt. Laut eigenen Aussagen beliefert er sogar das renommierte italienische Unternehmen Ferrero.

Vom Rampenlicht ins Fitnessstudio

Mia Borisavljevic, die seit 2008 für ihren Popmusikerfolg und ihr attraktives Aussehen bekannt ist, hat sich ebenfalls neu orientiert. Nach der Geburt ihrer Kinder hat sie das Rampenlicht gegen die Fitnessbranche getauscht und eröffnet gemeinsam mit ihrem Ehemann Fitnesszentren in ganz Serbien.

Schönheit im Fokus

Emina Jahović, eine in der Türkei ansässige serbische Sängerin, hat ihre Leidenschaft für Schönheit in eine eigene Kosmetiklinie umgewandelt. Ihr Sortiment erfreut sich großer Beliebtheit und trägt erheblich zu ihren Einnahmen bei.