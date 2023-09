Darko schockiert erneut: Katarina war seine geheime Affäre!

Die Liebesgeschichte von Darko Lazic und Katarina, die trotz bestehender Beziehungen und Ehen eine heimliche Affäre führten, hat die Öffentlichkeit in ihren Bann gezogen.

Die Romanze zwischen dem Sänger Darko Lazic und Katarina hat kürzlich die Medienlandschaft beherrscht. Nachdem sich das Paar bereits 2009 begegnet und eine tiefe Zuneigung zueinander entwickelt hatte, beschlossen sie nach 14 gemeinsamen Jahren, ihre Bindung zu vertiefen. Vor wenigen Tagen gaben sie sich das Ja-Wort.

In einem offenen Gespräch in der Show „Amidzi Show“ sprach Katarina über die Anfänge ihrer Beziehung mit Lazic. „Darko und ich haben uns 2009 kennengelernt. Seit diesem Sommer, als er bei ‚Zvezde Granda‘ gewonnen hat, haben wir uns nie getrennt. Alles ist kaputt gegangen, weil er damals nicht bereit für etwas Ernstes war und so ist es passiert. Aber er kehrte zum ‚Ort des Verbrechens‘ zurück. Entweder war ich frei oder er, und wir haben uns ein bisschen getroffen und als wir beide frei waren, haben wir uns ‚ein bisschen‘ verheiratet. In der Zwischenzeit hatte ich eine Ehe. Am Anfang meiner Ehe kam er einmal zu meiner Arbeit, um Hallo zu sagen und das war’s“, erzählte sie.

Ehemalige Partnerinnen wussten nichts von Untreue

Darko Lazic gestand kürzlich, dass er während ihrer Beziehungspausen heimliche Treffen mit Katarina hatte, obwohl beide in anderen Beziehungen waren. „Das ist das erste Mal, dass ich darüber spreche. Katarina und ich hatten unsere geheimen Momente. Manchmal trafen wir uns nur, manchmal kamen wir uns näher. Es variierte je nach Jahreszeit – im Sommer ja, im Winter nein. Trotz unserer Trennungen über die Jahre hinweg blieb eine Verbindung bestehen. Sie war meine erste große Liebe, und tief in meinem Herzen wusste ich, dass, wenn ich jemals den Schritt zur Ehe wagen würde, sie diejenige sein würde“, offenbarte er.

Die Reaktionen der Ex-Partnerinnen von Lazic auf diese Offenbarungen waren unterschiedlich. Barbara Bobak, eine ehemalige Partnerin von Lazic, betonte, dass sie nichts von der Affäre wusste.

„Ich bin gerade aufgewacht, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Ich warte auf die Lieferung von Essen und meine Antwort auf diese Frage ist – nein! Darko hat mich nicht mit Kaca betrogen“, sagte sie.

Auch Marina Gagic, Lazics ehemalige Verlobte und Mutter seines Kindes, war überrascht. „Ich habe das Kind zum Arzt gebracht. Ich weiß nicht, mit welchem Mädchen mich Darko betrogen hat, ich wusste nicht, dass es Kaca war. Das ist alles, was ich zu sagen habe“, äußerte sie gegenüber „Kurir“.

Lazic erinnerte sich auch an den Moment, als er den Kontakt zu Katarina wieder aufnahm. „Ich war gegen acht Uhr morgens am Flughafen in Zürich, ich hatte einen Flug. An diesem Abend passierte es zufällig, dass ich nüchtern war, dass ich nicht getrunken hatte, und es passiert selten, dass ich nicht trinke. Ich fing an zu denken: ‚Wie lange noch all diese Frauen und all das?‘ Ich versuchte dann, Kaca zu finden, ich wusste, dass sie verheiratet war, aber ich wusste nicht, welchen Nachnamen sie hatte. Ich fand sie über ihre Schwester auf Instagram und schickte ihr Herzen in ihrer Story und sie antwortete mir. Ich rief sie sofort auf Instagram an und wir redeten und redeten… Ich fragte sie, ob sie in ihrer Ehe glücklich sei, sie sagte ja. Ich sagte ihr, dass sie nicht glücklich sein könne, wenn sie mit mir spricht und legte auf. Dann wusste ich, dass sie meine war“, erzählte er.