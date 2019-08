Die schönste Diebin der Welt kommt aus Kroatien! (FOTO & VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Gegen die alleinerziehende Mutter und das Instagram-Model Monique Agustino (23) wurde eine Anklage wegen mehrerer Raubüberfälle in Australien erhoben. Sie gilt als schönste Diebin der Welt.

Die 23-Jährige soll im November 2018 an einer Reihe von Raubüberfallen in mehreren Geschäften an den Stränden im Norden Sydneys beteiligt gewesen sein. Bei einem Einbruch in das Restaurant „Pound of Pizza“ hat sie ein Mobiltelefon gestohlen, berichtet „9News“.

Lesen Sie auch: Achtjähriger flitzte heimlich mit 140 km/h im Golf seiner Eltern über die Autobahn! Ein mutiger Volksschüler wagte sich heimlich hinters Steuer des Familienautos und düste mit 140km/h über die Autobahn - zu seinem Glück mit Happy End.

Minuten Später brach sie in das „House of Fruit“, sowie in das „Stanley St. Cafe“ in St. Ives ein, wo sie 300 Dollar und eine Kreditkarte gestohlen hat. Mit der Kreditkarte kaufte sie sich Lebensmittel in Wert von ca. 12 Dollar. Einige Tage später brach sie in eine Bäckerei ein, wo sie 1.000 Dollar mitgehen ließ.

Die lokale Polizei stoppte ihren „Mitsubishi Lancer“ noch im gleichen Monat und nahm sie fest. Im Auto befanden sich unter anderem auch drei Smartphones. Die Australierin kroatischer Herkunft wurde zweimal wegen Einbruchs angeklag. Insgesamt soll sie mehr als als 60.000 Dollar gestohlen haben.

Auf Instagram beschreibt sie sich als „Mutter“, „Model Scout“ sowie Kroatin und Australierin. Ihre Fotos und das Video kannst du auf der zweiten Seite finden: